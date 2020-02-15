مرتضى يهاجم الجنايني ويرفض لعب مباراة الأهلي: "لو وقفت على دماغك لن أواجه الأهلي"

هاجم مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية والمسؤولة عن إدارة اتحاد الكرة المصري بصورة مؤقتة، قائلا:"الجنايني جاء لإدارة الاتحاد بصورة خاطئة لكن سأجعله يسير صح".

وقال مرتضى قال في تصريحات عبر شاشة "الزمالك" مساء الجمعة :"لو وقفت على رأسك لن أواجه الأهلي يوم 24، الفريق سيعود من الإمارات يوم 22".

وواصل رئيس الزمالك هجومه على الجنايني، قائلاً :"الجميع اتصل بي لتهنئتي بعد فوز الفريق بالسوبر الأفريقي إلا الجنايني الزمالكاوي بغله لم يتصل بي".

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الزمالك توّج بالسوبر الأفريقي للمرة الرابعة في تاريخه بعد الفوز على الترجي بثلاثة أهداف مقابل هدف في لقاء أقيم بالعاصمة القطرية "الدوحة".

ومن المقرر أن يلعب الزمالك أمام خصمه الأهلي يوم 20 من الشهر الجاري ضمن بطولة السوبر المصري في مباراة ستقام بالإمارات.

وبعد مباراة السوبر المصري سيعود الزمالك لمواجهة الأهلي في بطولة الدوري يوم 24 من الشهر الجاري في مباراة مؤجلة من الأسبوع الرابع.

جدير بالذكر أن اتحاد الكرة المصري أعلن في وقت سابق أن لا يوجد نية لتأجيل مباراة القمة والتي ستجمع بين الأهلي والزمالك.