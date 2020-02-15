شكرا لقرائتكم خبر عن فايلر يستعين بـ5 مباريات لاستكشاف الزمالك قبل السوبر المحلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طلب رينيه فايلر المدير الفني للأهلي من جهازه المعاون إعداد تقرير ولقطات بالفيديو عن مواجهة الزمالك أمام الترجي في السوبر الإفريقي، التي أقيمت أمس الجمعة، وذلك لرصد أهم مميزات وعيوب الفريق الأبيض قبل مواجهته على كأس السوبر المصري.

كما طلب فايلر تجهيز أخر 5 مباريات خاضها الزمالك سواء محلياُ أو قارياً لدراسته بشكل جيد وتحفيظ اللاعبين خطة مواجهة الزمالك وتكليف كل لاعب بمهمته في المباراة في ضوء معطيات التقرير المقدم من الجهاز المعاون لفايلر.

فيما يواصل سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالفريق عقد جلساته التنسيقية مع الجهاز الإدارى بالنادى، للترتيب للمرحلة المقبلة التى تشهد سفر فريق الكرة إلى الإمارات يوم 17 فبراير الجارى؛ استعدادا لمباراة السوبر المصرى، ومن المنتظر أن يسبق كل من سيد عبدالحفيظ، وسمير عدلى المدير الإدارى بعثة الأهلى إلى الإمارات قبل مواجهة الزمالك، للاطمئنان على كافة الترتيبات الخاصة بملعب التدريب وفندق الإقامة ووسائل التنقل.