شكرا لقرائتكم خبر عن تاكيس جونيس يؤجل مغادرة مصر.. وشكوك حول التفاوض مع نادى أخر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر اليونانى تاكيس جونيس المدير الفنى السابق لفريق وادى دجلة، تأجيل سفره ومغادرة مصر ليوم الثلاثاء المقبل، بعد أن كان من المنتظر أن يعود إلى بلاده الخميس الماضى عقب فسخ تعاقده مع مجلس الإدارة بالتراضي، بين الطرفين، بسبب سوء النتائج التي حقق الفريق في الفترة الماضية، وكان أخرها الخسارة من المصري البورسعيدى بنتيجة 3 / 0 في المباراة التي جمعتهما الاثنين الماضي في مسابقة الدورى المصرى.

وكشف مصدر مقرب من الخواجة اليونانى، أن تأجيل السفر يعود لتلقى تاكيس جونيس بعض العروض من أندية مصرية، لافتًا إلى أن أندية مصر المقاصة والإسماعيلى والجونة كانوا يرغبون فى التعاقد مع تاكيس فى الفترة الماضية، ومن المتوقع أن يكون تم تجديد تلك المفاوضات، رغم تولى النيجيري ايمانويل ايمونيكي القيادة الفنية للفريق الفيومى، ويقود الفرنسى ديديه جوميز الدراويش، والبرتغالى بيدرو بارنى يقود الجونة.

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وكان تاكيس جونياس تولى تدريب دجلة منذ عام ونصف، وبالتحديد فى أغسطس 2018، حيث قاد مباراة الفريق أمام الداخلية كأول ظهور له مع الفريق الدجلاوى.

قاد جونياس دجلة خلال 54 مباراة من بينها 3 مباريات فى كأس مصر، حقق الفوز فى 15 وتعادل فى مثلها وخسر فى 24 مباراة، 67 هدفا احرزها لاعبى الفريق تحت قيادة جونياس، مقابل 76 هدفا هزت شباك دجلة، أكبر فوز حققه الفريق مع جونياس امام الجونة 4 / 1، وأكبر هزيمة تلقاها الفريق بقيادته 4 / 2 أمام الزمالك.

ويحتل وادى دجلة المركز السابع عشر بجدول ترتيب الدورى برصيد 14 نقطة بعد أن لعب 17 مباراة فاز فى 3 لقاءات فقط وتعادل فى 5 وخسر 9 مباريات وسجل لاعبيه 17 هدفاً وتلقت شباكه 27 هدفاً.