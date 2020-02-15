شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يستضيف طنطا والزمالك يواجه المقاصة في دوري الجمهورية 2003 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنطلق عصر اليوم السبت، منافسات الجولة 23 من عمر مسابقة دوري الجمهورية للناشئين مواليد 2003، والتي تشهد أكثر من مباراة مثيرة وأبرزها لقاء الأهلي وطنطا والذي يقام على ملاعب الفريق الأحمر بمدينة نصر، كما يحل الزمالك ضيفاً ثقيلاً على مصر المقاصة.

ويمتلك فريق 2003 بالأهلي في رصيده 37 نقطة، جمعها من الفوز في عشر مباريات، والتعادل في سبع مباريات، وثلاث خسائر، مسجلًا 37 هدفًا مقابل 21 هدفًا في مرماه، ليحتل المركز الرابع في جدول مسابقة البطولة.

ويضم الجهاز الفني لفريق 2003 بالأهلي محمد سعد مديرًا فنيًّا، وشريف عبدالفضيل مدربًا عامًّا، ومحمد أحمد ماهر مدربًا، وبهاء جمال مدربًا لحراس المرمى، وشريف خليل إداري الفريق، وعلاء مأمون طبيب الفريق، وطه محمد عبدالرحيم مخطط الأحمال، وأحمد ممدوح أخصائي التدليك.

وكان نادي الزمالك قد حصل على راحة من منافسات الجولة الماضية، ويحتل الفريق الأبيض المركز الثاني في جدول مسابقة البطولة برصيد 39 نقطة، حصدها أبناء ميت عقبة عقب خوض 17 مباراة.

ويقود فريق الزمالك مواليد 2003، سامح إسماعيل، مديرًا فنيًا، ويعاونه سامي عبد الحليم، ومنتصر الجدي، والمسؤول الإداري عبدالله حسين.

فيما يحتل نادي إنبي صدارة دوري الجمهورية لمواليد 2003، برصيد 42 نقطة، ويقود الفريق البترولي جهاز فنى مكون من: سيد غرب مديراً فنيا، و طارق ضياء مدرباً عاماً، رمضان صبرى مدرباً، إبراهيم هيصة مدرباً لحراس المرمى، إسلام إمام إدارياً، محمد عباس طبيباً، مصطفى محمود تأهيل وإصابات، محمود محمد علاج طبيعى، أكرم جابر أخصائى تدليك، سامى صابر مسئول تجهيزات، فاروق مسئول تجهيزات.

وجاءت باقي مباريات الجولة كالتالي:

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وادي دجلة x الإنتاج الحربي

الإسماعيلي x الاتحاد السكندري

المقاولون x سموحة

بيراميدز x حرس الحدود

طلائع الجيش x إنبي