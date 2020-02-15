فيفا يصدم مصر بشأن مشاركة صلاح في الأولمبياد

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - محرر الخليج 365

أكد الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" أحقية ليفربول في منع محمد صلاح من اللعب مع المنتخب المصري في أولمبياد طوكيو 2020 المقرر لها الصيف المقبل.

وقال المتحدث بإسم الاتحاد الدولي في تصريحات نقلتها صحيفة "صن" البريطانية: "دورة كرة القدم الأولمبية رجال، بالإضافة إلى كافة بطولات فيفا المحددة بفئة عمرية، ليست ضمن الأجندة الدولية خلال فترة 2018-2024، ولذلك الأندية ليس لها إلتزام بالسماح للاعبين بالمشاركة في البطولة."

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وأبدى شوقي غريب المدير الفني لمنتخب مصر رغبته في استدعاء محمد صلاح للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية المقبلة والتي تأهل لها المنتخب المصري بعد الفوز ببطولة إفريقيا تحت 23 عامًا.

وصرح يورجن كلوب المدير الفني لليفربول بأنه بحاجة إلى مزيد من المعلومات من جانب صلاح ومصر لكنه أكد على عدم رغبته في فقدان أحد أهم لاعبيه خلال فترة الإعداد.

وقال كلوب: "لا أرغب في خسارة لاعب في فترة الإعداد؟ بالطبع لا، هذا الأمر واضح، لكن علينا أن نضع في اعتبارنا أمور مختلفة، سوف أتحدث إلى مو (محمد صلاح) وكافة الجهاز المعاون."