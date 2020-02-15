مباريات السبت.. ليفربول يعود للبريميرليج

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365):
يقام اليوم السبت عددًا من المباريات في مختلف المسابقات سواء كانت محلية أو أوروبية.
أبرز مباريات السبت عندما يواجه حرس الحدود نظيره أبو قير للأسمدة في إطار منافسات دور الـ16، كما يلعب الاتحاد السكندري أمام أسوان ضمن نفس الدوري.
وفي الدوري الإنجليزي، يستضيف نورويتش سيتي منافسه ليفربول في إطار الجولة 26 من عمر المسابقة.
ويواجه برشلونة منافسه خيتافي ضمن الأسبوع الرابع والعشرين من الدوري الإسباني.
ويستعرض "الخليج 365" أبرز مباريات السبت بالمواعيد والقنوات الناقلة:
كأس مصر:
أبو قير للأسمدة × حرس الحدود .. الموعد 2 ظهرًا .. القنوات الناقلة أون سبورت.
الاتحاد السكندري × أسوان .. الموعد 5 مساءً .. القنوات الناقلة أون سبورت.
الدوري الإنجليزي:
نورويتش سيتي × ليفربول .. الموعد 7:30 مساءً .. القنوات الناقلة بي إن سبورتس 2.
الدوري الإسباني:
برشلونة × خيتافي .. الموعد 5 مساءً .. القنوات الناقلة بي إن سبورتس 3.
أتالانتا × روما .. الموعد 9:45 مساءً .. القنوات الناقلة بي إن سبورتس 4.
الدوري الفرنسي:
أميان × باريس سان جيرمان .. الموعد 6:30 مساءً .. القنوات الناقلة بي إن سبورتس 6.
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