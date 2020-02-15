محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365):
زوار الخليج 365 الأعزاء، نستعرض يوميًا أبرز أخبار كرة القدم في النشرة الرياضية عن يوم الجمعة الموافق 14 فبراير 2020.
بالفيديو.. عبد الله جمعة بعد التتويج بالسوبر :"اضرب يا بدري"
أمير مرتضى: السوبر الأفريقي لن يكون أخر بطولة.. واللاعبين كانوا على قدر المسؤولية
"لن أواجه الأهلي" 3 تصريحات نارية من مرتضى منصور بعد التتويج بالسوبر
فايلر: بادجي يحتاج لمزيد من الوقت للتأقلم..وأرفض التعليق على موقف صالح جمعة
الزمالك فريق "سهل"؟.. شيكابالا: عدنا بالكأس
إيهاب جلال: سير المباراة لا يدل على النتيجة.. والـVAR سيحل مشاكل التحكيم
صدمة للسيتي.. الاتحاد الأوروبي يحرمه من دوري الأبطال عامين
مدرب الترجي التونسي: الحكم حرمنا من هدف صحيح أمام الزمالك
كارتيرون: ليس من السهل هزيمة بطل دوري أبطال أفريقيا مرتين
نبيل معلول يتحدث عن الأسباب التي منحت الزمالك لقب السوبر الأفريقي
رسالة لمرتضى منصور.. ماذا قال آل الشيخ بعد تتويج الزمالك بالسوبر الأفريقي؟
الأهلي يمطر شباك المصري بثلاثية ويواصل التحليق بعيدا في الصدارة
الزمالك يتوج بالسوبر الأفريقي على حساب الترجي التونسي
أبوظبي الرياضية تطلق قناة خاصة لتغطية السوبر المصري
"لا أريد خسارته".. كلوب يوضح موقفه من مشاركة صلاح في الأولمبياد
كانت هذه تفاصيل خبر ملف الجمعة.. سوبر الزمالك.. رسالة آل الشيخ.. ومرتضى يجدد رفضه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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