أمير مرتضى: السوبر الأفريقي لن يكون أخر بطولة.. واللاعبين كانوا على قدر المسؤولية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

أكد أمير مرتضى منصور، المشرف على الكرة بنادي الزمالك، أنه تحقيق فريقه للقب السوبر الأفريقي سيكون دفعة قوية نحو مزيد من البطولات خلال الفترة المقبلة.

وحقق فريق الزمالك لقب السوبر الأفريقي على حساب الترجي، بعد الفوز على الفريق التونسي بنتيجة ثلاثة أهداف لهدف، في لقاء احتضنته العاصمة القطرية الدوحة.

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وقال امير مرتضى في تصريحات لقناة الزمالك:" باذن الله بطولة السوبر الأفريقي لا تكون أخر بطولة للفريق وسنحاول أن تكون حافزا لمزيد من البطولات".

وأضاف:" جميع لاعبي الزمالك كانوا رجال وعلى قدر كبير من المسؤولية خلال اللقاء".

ويعد هذا هو اللقب الرابع للزمالك في مسابقة السوبر الأفريقي، خلف الأهلي صاحب الـ 6 ألقاب في الصدارة.