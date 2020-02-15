"لن أواجه الأهلي" 3 تصريحات نارية من مرتضى منصور بعد التتويج بالسوبر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

خرج مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، بعدد من التصريحات النارية عقب تتويج الفريق الأبيض بلقب السوبر الأفريقي.

الزمالك توّج بالسوبر الأفريقي في لقاء أقيم على ملعب "الغرافة" بقطر عقب الفوز على الترجي التونسي بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد.

وفيما يلي تصريحات مرتضى منصور والتي أدلى بها عبر شاشة "الزمالك":

مواجهة الأهلي:

هاجم مرتضى منصور، عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية والمسؤولة لإدارة اتحاد الكرة المصري بصورة مؤقتة.

"لو وقفت على رأسك لن أواجه الأهلي يوم 24، الفريق سيعود من الإمارات يوم 22".

"الجنايني جاء لإدارة الاتحاد بصورة خاطئة لكن سأجعله يسير صح".

Advertisements

"الجميع اتصل بي لتهنئتي بعد فوز الفريق بالسوبر الأفريقي إلا الجنايني الزمالكاوي بغله لم يتصل بي".

- التحكيم العادل والـVAR":

"راهنت على كارتيرون من غير وجود حكام أمثال محمود عاشور وإبراهيم نور الدين".

"الزمالك استطاع بوجود تحكيم عادل أن يفوز على الترجي رقم 1 في أفريقيا والمرشح للتتويج ببطولة دوري أبطال أفريقيا خلال هذا الموسم".

"الأهلي يتعرض للتشويه، الأهلي نادي كبير لا يحتاج لمساعدة الحكام من أجل تحقيق الفوز".

- تحطيم الترجي:

"فريق الترجي نجحت في تحطيم أعصابهم بسبب تهديدي بعد خوض لقاء السوبر".

"أشك في هدفهم بسبب العودة إلى تقنية الـ"VAR"".