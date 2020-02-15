إيهاب جلال: سير المباراة لا يدل على النتيجة.. والـVAR سيحل مشاكل التحكيم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

أكد إيهال جلال، المدير الفني لفريق المصري البورسعيدي، أن سير المباراة لا يدل على نتيجة اللقاء، مشيرا أن المباراة كانت من جانب فريقه أفضل.

وحقق فريق الأهلي الفوز على المصري البورسعيدي، بنتيجة ثلاثة أهداف دون رد، ضمن الجولة المؤجلة من الأسبوع السادس من مسابقة الدوري.

وقال جلال في المؤتمر الصحفي بعد المباراة:" سير المباراة لا يدل على نتيجة اللقاء وكانت المباراة من جانبنا أفضل".

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وأضاف، أن التغييرات التي قام بها مع فريقه خلال اللقاء لم تساعد اللاعبين لتحقيق النتيجة الإيجابية، لكن في النهاية اشكر اللاعبين على أدائهم.

وأوضح، أن ادخال تقنية الفيديو في مباريات الدوري من الممكن ان يساعد على حل مشاكل التحكيم.

يذكر أن فوز الأهلي، رفع رصيده إلى 45 ويواصل الانفراد بصدارة ترتيب الدوري، بينما تجمد رصيد المصري عند 20 نقطة بالمركز العاشر.