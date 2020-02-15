فايلر: بادجي يحتاج لمزيد من الوقت للتأقلم..وأرفض التعليق على موقف صالح جمعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

أكد رينيه فايلر، المدير الفني لفريق الأهلي، أنه غير راض عن أداء فريقه أمام المصري، رغم الفوز بنتيجة ثلاثة أهداف دون رد.

وحقق فريق الأهلي الفوز على المصري البورسعيدي، بنتيجة ثلاثة أهداف دون رد، ضمن الجولة المؤجلة من الأسبوع السادس من مسابقة الدوري.

وقال فايلر في تصريحات بالمؤتمر صحفي بعد المباراة:" لم نقدم أفضل مباراة ولا أفضل أداء أمام المصري، وكنا مسيطرين على مجريات اللعب وبعد 15 دقيقة تراجعنا".

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وأضاف:" الخصم لم يتمكن من التعادل معنا بعد تسجيل الثاني والثالث، امر جيد تحقيق الفوز لكن غير راض عن الأداء".

واوضح، أنه في ظل المباريات المتتالية للأهلي، فمن الطبيعي أن يعاني اللاعبين من الإرهاق وهذا ما ظهر على الأداء.

وعن موقف صالح من المشاركة مع الفريق، أكد فايلر أنه الوحيد الذي يعلم من اللاعب الذي يشارك أو لا، مشددا أن هذا الأمر وجه نظر الجهاز الفني ويرفض التعليق عليه.

وأتم تصريحاته:" اليو بادجي يحتاج لمزيد من الوقت من اجل التأقلم، وأعلم متى أشركه في المباريات، ولا يزال أمامه مستقبل وحين ستأتيه الفرصة سيشارك واختار اللاعبين طبقا للأهمية والاستعداد الجيد".