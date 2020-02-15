محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:
هنأ محمود عبد الرازق، شيكابالا، قائد الزمالك جماهير ناديه ومجلس إدارتهم بالتتويج بالسوبر الأفريقي على حساب نظيرهم الترجي.
وكان الزمالك قد توّج بالسوبر الأفريقي بالفوز على نظيره الترجي بثلاثة أهداف مقابل هدف خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة.
وقال شيكابالا، خلال مُداخلة بفضائية الزمالك عقب المباراة:"الحمدلله نفذنا وعدنا للإدارة وكنا على قدر المسؤولية وأسعدنا جمهورنا وردينا على من كان يقول إننا (فرقة سهلة) اليوم (الفرقة السهلة راجعة بالكأس)".
وتابع قائد الزمالك:"جلسنا سويًا منذ يومين وتعاهدنا بعدم العودة لمصر دون الكأس والحمدلله عدنا به واللاعبون يستحقون الفرحة فهم رجال واستحملوا كثيرًا، وردينا على من يقول إننا فريقًا سهلاً اليوم".
وأتم حديثه بالإشارة إلى أن علاقته بجماهير الزمالك أكبر من أي كلمات، قائلاً:"أقول لمجلس الإدارة كما وعدناكم فزنا بالسوبر وأهدي الفوز للجمهور ولأنبي أدم وأغلقنا صفحة اليوم ولدينا مباراة مقبلة أمام الأهلي نستعد لها".
كانت هذه تفاصيل خبر الزمالك فريق "سهل"؟.. شيكابالا: عدنا بالكأس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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