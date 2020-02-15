محمد حسن حكمًا لأبو قير والحدود.. والبنا يدير مباراة الاتحاد وأسوان

اعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصرى لكرة القدم اسماء حكام مباراتى اليوم السبت ضمن دور الستة عشرة لمسابقة كاس مصر على النحو التالى:

- ابو قير وحرس الحدود: محمد حسن ورضا جبر ومحمد حمدى غزال .. وناصر مطر حكما رابعا

- الاتحاد واسوان: محمود البنا واسامه عبد اللطيف ومحمد عبد العظيم ..وبدوى ابراهيم رابعا.

كاس مصر على النحو التالى:- ابو قير وحرس الحدود: محمد حسن ورضا جبر ومحمد حمدى غزال .. وناصر مطر حكما رابعا- الاتحاد واسوان: محمود البنا واسامه عبد اللطيف ومحمد عبد العظيم ..وبدوى ابراهيم رابعا.

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