مرتضى منصور بعد الفوز على الترجي: “أتمسك بمطلبي، ليس خوفًا من الأهلي”

عاود رئيس نادي الزمالك “مرتضى منصور” طلبه بتأجيل مباراة قمة الدوري المصري الممتاز أمام الأهلي، مشددًا على أهمية مساعدة رئيس اللجنة المؤقتة للاتحاد المصري لكرة القدم “عمرو الجنايني” للزمالك من أجل التأهل إلى نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وتحدث مرتضى منصور بعد فوز الزمالك على الترجي بثلاثة أهداف لهدف، وتتويجه بلقب كأس السوبر الأفريقي، مساء أمس الجمعة، قائلاً “مهما فعلت عمرو الجنايني، لن يخوض الزمالك مباراة قمة الدوري يوم 24 فبراير”.

وأضاف خلال لقاء مع قناة الزمالك الرسمية “ليس خوفًا من الأهلي، ولكن حرصًا على سلامة لاعبينا الذين خاضوا مباراة صعبة أمام الترجي في كأس السوبر الأفريقي ثم سيواجهوا الأهلي في كأس السوبر المصري يوم 20 فبراير الجاري في الإمارات”.

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وأوقعت قرعة الدور ربع النهائي الزمالك في طريق الترجي الرياضي التونسي خلال شهر مارس المقبل، وإذا ما تمكن الفريق الأبيض من العبور إلى نصف النهائي سيلاقي الفائز من مواجهة الرجاء المغربي ومازيمبي الكونجولي.

وأمام الأهلي مواجهة صعبة هو الآخر في ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا، حيث سيواجه صنداونز الجنوب أفريقي في مباراة الذهاب يوم 29 فبراير الجاري.

وطلبت إدارة النادي الأهلي إقامة المباراة الأولى على ستاد القاهرة بحضور 50 ألف متفرج، رغم أنه تم تحديد ملعب السلام الدولي لاستضافة اللقاء بسبب خوض الزمالك لمباراته الأولى أمام الترجي على ستاد القاهرة.