أتلتيكو مدريد يسقط في فخ التعادل أمام فالنسيا





فرّط أتلتيكو مدريد في فوز في المتناول وسقط في فخ التعادل أمام مضيفه فالنسيا 2-2، الجمعة في افتتاح المرحلة الرابعة والعشرين من الدوري الإسباني لكرة القدم.



وتقدم أتلتيكو مدريد مرتين عبر ماركوس يورنتي (15) والغاني توماس بارتي (43)، ورد فالنسيا بهدفين للبرازيلي غابريال باوليستا (40) والفرنسي جيوفري كوندوغبيا (59).



ورفع أتلتيكو مدريد رصيده إلى 40 نقطة في المركز الرابع، مقابل 38 نقطة لفالنسيا في المركز السابع.



وكان الفريقان يمنيان النفس بتحقيق الفوز لتعويض خيبة الخروج من مسابقة كأس الملك.



ويخوض أتلتيكو مدريد اختباراً صعباً الثلاثاء عندما يستقبل ليفربول الإنكليزي حامل اللقب في ذهاب الدور ثمن النهائي لدوري أبطال أوروبا، في حين يحلّ فالنسيا الأربعاء ضيفاً على مفاجأة المسابقة أتالانتا الإيطالي.



ورغم عودته للمشاركة في تدريبات فريقه، غاب دييغو كوستا عن التشكيلة، فيما جلس زميله ألفارو موراتا على مقاعد البدلاء لعودته للتو من الإصابة قبل أن يدفع به المدرب الأرجنتيني دييغو سيميوني في الدقيقة 66 دون جدوى.



ونجح الضيوف من أول فرصة لهم بهز شباك فالنسيا، بعدما أخطأ باوليستا بتشتيت تمريرة الأرجنيتيني أنخل مارتن كوريا العرضية، لتصل إلى يورنتي فتابعها بتسديدة على يمين الحارس خاومي دومينيك الذي فشل بالتعامل معها (15).



وعوّض باوليستا خطأه بإحراز هدف التعادل، بضربة رأسية من مسافة قريبة، مستفيداً من تمريرة المهاجم الأوروغوياني ماكسميليانو غوميز (40).



ولم يهنأ أصحاب الأرض كثيراً بهدف التعادل، إذ منح بارتي التقدم مجدداً لأتلتيكو بعد مجهود فردي تقدم على إثره إلى حدود المنطقة وسدد بقوة بيمناه في المرمى (43).



وأدرك كوندوغبيا التعادل بتسجيله الهدف الثاني لفريقه بعد تحويله كرة وصلته من ركلة حرة نفذها داني باريخو إلى الشباك (59).



وأنقذ حارس أتلتيكو الدولي السلوفيني يان أوبلاك مرماه من هدف محقق في الثواني الأخيرة بتصدٍّ رائع لتسديدة صاروخية لخوسيه لويس غايا حولها إلى ركنية لم تثمر (90).



المصدر: فرانس برس