الزمالك يحصد لقب السوبر الإفريقي بفوزه على الترجي في الدوحة





واصل الزمالك المصري تعزيز أرقامه التاريخية بعدما صار ثاني أكثر فريق يرفع لقب السوبر الإفريقي بأربع نسخ إثر انتصاره على الترجي التونسي (3 - 1) اليوم الجمعة في المباراة التي استضافتها قطر.



وافتتح الزمالك التسجيل بضربة رأس من يوسف أوباما مع الدقيقة الثانية فقط قبل أن يدرك الترجي التعادل بفضل ركلة جزاء نفذها الجزائري عبد الرؤوف بن غيث (54).



ورفض المغربي أشرف بن شرقي أن يخرج من اللقاء دون كتابة اسمه في سجلات تاريخ البطولة بعدما اخترق دفاعات الترجي وسجّل هدفاً رائعاً (58).



وعاد بن شرقي للتألق مضيفاً هدف قتل المباراة في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع.



وواصل الحظ معاندته للترجي الذي خسر لقب السوبر للمرة الثانية توالياً والرابعة في مسيرته، فيما أصبح الزمالك ثاني أكثر فريق يتوّج باللقب (أربع مرات) خلف مواطنه الأهلي (ستة).