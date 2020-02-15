رياضة | 3 نجاحات لأهلي فايلر ضد المصري قبل مباراة السوبر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 3 نجاحات لأهلي فايلر ضد المصري قبل مباراة السوبر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365



نجح النادي الأهلي في تحقيق الفوز على فريق المصري البورسعيدي بنتيجة ثلاثة أهداف نظيفة في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب المكس بالإسكندرية ضمن منافسات الجولة السادسة والمؤجلة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وحقق المارد الأحمر الكثير من النجاحات خلال هذا اللقاء خاصة وقبل مباراة السوبر المصري ضد نادي الزمالك يوم الخميس المقبل في أبوظبي بالإمارات.

ويرصد لكم "الخليج 365 الرياضي" 3 نجاحات حققها الأهلي ضد المصري وقبل السوبر.

1- الحفاظ على اللاعبين من الانذارات Advertisements خرج النادي الأهلي من مباراة المصري البورسعيدي بدون ايقافات خلال المباراة المقبلة، حيث كان يملك الثنائي الذي شارك في اللقاء "علي معلول - أيمن أشرف" انذارين حتى الآن، وأيضا فضل فايلر إراحة محمد هاني الظهير الأيمن للفريق خوفا عليه من البطاقة الثالثة قبل مباراة الزمالك.

2- إراحة اللاعبين حرص المدرب السويسري رينيه فايلر على اراحة بعض اللاعبين خلال مباراة النادي المصري البورسعيدي، حيث أخرج محمد مجدي أفشة وأحمد الشيخ من قائمة مباراة الأمس، وفضل عدم مشاركة رمضان صبحي بالرغم من تعافيه بشكل كامل من الإصابة الأخيرة، وذلك بالإضافة إلى استبدال الثنائي "حسين الشحات - وليد سليمان" بشكل مبكر في لقاء المصري البورسعيدي.