رياضة | التشكيلة المتوقعة لمباراة برشلونة ضد خيتافي في الدوري الإسباني

- 1/2
- 2/2
كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر التشكيلة المتوقعة لمباراة برشلونة ضد خيتافي في الدوري الإسباني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
السبت 15/فبراير/2020 - 03:29 ص
Advertisements
برشلونة
أحمد عصام
Advertisements
يستعد نادي برشلونة لخوض مباراة تعد اختبار ضد فريق خيتافي اليوم السبت 15 فبراير في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب الكامب نو معقل البارسا في إطار منافسات الجولة الرابعة والعشرون من بطولة الدوري الإسباني.
ويسعى كيكي سيتين مدرب فريق برشلونة لتحقيق الانتصار الثاني على التوالي بعد الفوز في الجولة الماضية على حساب فريق ريال بيتيس بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين على ملعب الأخير.
ويحل البارسا في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الاسباني برصيد 49 نقطة وبفارق 3 نقاط فقط عن فريق ريال مدريد متصدر الليجا.
وسيلعب الفريق الكتالوني في هذا اللقاء بالقوة الضاربة له من أجل إنهاء المباراة بشكل مبكر من أجل حصد الثلاث نقاط واستمرار منافسته مع ريال مدريد، ومن المتوقع أن يقود ليونيل ميسي تشكيلة برشلونة في مباراة خيتافي، حيث تأتي التشكيلة المتوقعة كالتالي :-
حراسة المرمى : تيرشتيجن.
خط الدفاع : سيميدو - بيكيه - اومتيتي - جوردي ألبا.
خط الوسط : بوسكيتس - فرانكي دي يونج - ارثور.
خط الهجوم : انسو فاتي - ليونيل ميسي - انطوان جريزمان.
ويعاني فريق برشلونة في الفترة الأخيرة من قلة اللاعبين في الجانب الهجومي خاصة بعد إصابة الثنائي لويس سواريز وعثمان ديمبلي حتى ما يقارب نهاية الموسم الجاري.
Advertisements