رياضة | التشكيلة المتوقعة لمباراة برشلونة ضد خيتافي في الدوري الإسباني

يستعد نادي برشلونة لخوض مباراة تعد اختبار ضد فريق خيتافي اليوم السبت 15 فبراير في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب الكامب نو معقل البارسا في إطار منافسات الجولة الرابعة والعشرون من بطولة الدوري الإسباني.

ويسعى كيكي سيتين مدرب فريق برشلونة لتحقيق الانتصار الثاني على التوالي بعد الفوز في الجولة الماضية على حساب فريق ريال بيتيس بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين على ملعب الأخير. Advertisements

ويحل البارسا في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الاسباني برصيد 49 نقطة وبفارق 3 نقاط فقط عن فريق ريال مدريد متصدر الليجا.

وسيلعب الفريق الكتالوني في هذا اللقاء بالقوة الضاربة له من أجل إنهاء المباراة بشكل مبكر من أجل حصد الثلاث نقاط واستمرار منافسته مع ريال مدريد، ومن المتوقع أن يقود ليونيل ميسي تشكيلة برشلونة في مباراة خيتافي، حيث تأتي التشكيلة المتوقعة كالتالي :-

حراسة المرمى : تيرشتيجن. خط الدفاع : سيميدو - بيكيه - اومتيتي - جوردي ألبا. خط الوسط : بوسكيتس - فرانكي دي يونج - ارثور. خط الهجوم : انسو فاتي - ليونيل ميسي - انطوان جريزمان.