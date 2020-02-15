رياضة | ترتيب الدوري المصري بعد فوز الاهلى أمام المصري البورسعيدي







حقق النادي الأهلي فوزا كبيرا علي حساب نظيره النادي المصري البورسعيدي بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل لاشئ ضمن منافسات الجولة السابعة عشر من بطولة الدوري المصري الممتاز في المباراة التي جمعت بين الفريقين علي ملعب المكس الدولي بمدينة الاسكندرية.

وشهدت المباراة سيطرة تامة من النادي الأهلي حيث افتتح اللاعب الدولي التونسي علي معلول مدافع النادي الأهلي أهداف المباراة من علامة الجزاء بينما أضاف اللاعب النيجيري جونيور أجاي الهدف الثاني وأنهى اللاعب الدولي المصري محمود عبد المنعم كهربا أهداف المباراة بتسجيل الهدف الثاني والأخير في المباراة لينفرد الأهلي بصدارة ترتيب بطولة الدوري المصري الممتاز.