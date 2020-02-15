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رياضة | ترتيب الدوري المصري بعد فوز الاهلى أمام المصري البورسعيدي

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كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ترتيب بعد فوز الاهلى أمام المصري البورسعيدي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

السبت 15/فبراير/2020 - 02:59 ص

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بوابة الخليج 365

علي ماهر حلمي

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حقق النادي الأهلي فوزا كبيرا علي حساب نظيره النادي المصري البورسعيدي بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل لاشئ ضمن منافسات الجولة السابعة عشر من بطولة الدوري المصري الممتاز في المباراة التي جمعت بين الفريقين علي ملعب المكس الدولي بمدينة الاسكندرية.

وشهدت المباراة سيطرة تامة من النادي الأهلي حيث افتتح اللاعب الدولي التونسي علي معلول مدافع النادي الأهلي أهداف المباراة من علامة الجزاء بينما أضاف اللاعب النيجيري جونيور أجاي الهدف الثاني وأنهى اللاعب الدولي المصري محمود عبد المنعم كهربا أهداف المباراة بتسجيل الهدف الثاني والأخير في المباراة لينفرد الأهلي بصدارة ترتيب بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويقدم لكم موقع "الخليج 365 الرياضي" ترتيب الدوري المصري بعد فوز الأهلي علي المصري البورسعيدي:

1- الأهلي 45 نقطة.
2- المقاولون العرب 32 نقطة.
3-الزمالك 31 نقطة.
4-الاتحاد السكندري 27 نقطة.
5-بيراميدز 26 نقطة.
6-سموحة 24 نقطة.
7-إنبي 24 نقطة.
8-الانتاج الحربي 23 نقطة.
9-الإسماعيلي 21 نقطة.
10-المصري 20 نقطة.
11-حرس الحدود 19 نقطة.
12-الجونة 19 نقطة.
13-أسوان 18 نقطة.
14-طلائع الجيش 15 نقطة.
15-طنطا 15 نقطة.
16-مصر المقاصة 14 نقطة.
17-وادي دجلة 14 نقطة.
18-نادي مصر 11 نقطة.

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