رياضة | حرمان مانشستر سيتي من دوري أبطال أوروبا لمدة موسمين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حرمان مانشستر سيتي من دوري أبطال أوروبا لمدة موسمين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا) عن استبعاد مانشستر سيتي الإنجليزي ج من المشاركة في المسابقات القارية لمدة موسمين في حين أكد النادي الإنجليزي أنه سيقوم بالطعن على الحكم.

وأشار الاتحاد الأوروبي لكرة القدم أنه تم تغريم مانشستر سيتي في الموسمين الأخيرين 30 مليون يورو موضحًا أنه بإمكانه الاستئناف عقوبة غرفة التحكيم في الاتحاد الأوروبي للعبة أمام محكمة التحكيم الرياضية (الكاس).

Advertisements

وأعلنت إدارة النادي الإنجليزي على الفور أنها ستستأنف العقوبة أمام محكمة التحكيم وأعربت في بيان لها عن استياؤها ولكنها غير متفاجئة من هذا الحكم المجحف وأنهم سيلجؤن الآن إلى حكم محايد من خلال بدء إجراءات اللجوء الى محكمة التحكيم الرياضية في أقرب فرصة ممكنة.

وذكرت غرفة الحكم التابعة للجنة المراقبة المالية للأندية أن النادي الذي يقوده الإسباني جوسيب جوارديولا ارتكب انتهاكات لقواعد اللعب النظيف المالي، لذلك قرر الاتحاد الأوروبي استبعاد مانشستر سيتي من المسابقات القارية في موسمي 2020/2021 و2021/2022.

وكان إيف لوتيرم رئيس الوزراء البلجيكي السابق ورئيس غرفة الحكم التابعة للجنة المراقبة المالية للأندية أوصى باستبعاد مانشستر سيتي من مسابقة دوري أبطال أوروبا في تقريره الذي أرسل في مايو الماضي إلى غرفة الحكم.