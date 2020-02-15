رياضة | ترتيب الدوري الإسباني قبل الجولة 24

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ترتيب الدوري الإسباني قبل الجولة 24 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يترقب عشاق الدوري الإسباني مباريات الجولة الرابعة والعشرين من الدوري الإسباني والتي بدأت بمباراة فالنسيا وأتلتيكو مدريد وانتهت بالتعادل الإيجابي. ومن المنتظر أن تستأنف غدًا مباريات الجولة الرابعة والعشرون، حيث سيواجه ريال مايوركا نظيره ديبورتيفو الافيس.

بينما سيواجه برشلونة خيتافي ويلاقي فياريال نظيره ليفانتي ويقابل غرناطة نظيره بلد الوليد. وتختتم مباريات الجولة الرابعة والعشرين من الدوري الإسباني بخمس مواجهات أبرزها ريال مدريد وسيلتا فيجو والتي يسعى الملكي للفوز بعا وحصد نقاطها الثلاث.

ويرصد الخليج 365 الرياضي ترتيب الدور الإسباني قبل منافسات الجولة الرابعة والعشرين من منافسات الليجا في التقرير الآتي:-



1- ريال مدريد 52 نقطة.

2- برشلونة 49 نقطة.

3- خيتافي 42 نقطة.

4- أتلتيكو مدريد 39 نقطة.

5- أشبيلية 39 نقطة.

6- ريال سوسيداد 37 نقطة.

7- فالنسيا 37 نقطة.

8- فياريال 35 نقطة.

9- أتلتيك بلباو 31 نقطة.

10- غرناطه 30 نقطة.

11- ليفانتي 29 نقطة.

12- أوساسونا 28 نقطة.

13- ريال بيتيس 28 نقطة.

14- ديبورتيفو ألافيس 27 نقطة.

15- بلد الوليد 26 نقطة.

16- إيبار 24 نقطة.

17- سيلتا فيجو 20 نقطة.

18- ريال مايوركا 18 نقطة.

19 - ليجانيس 18 نقطة.

20 - إسبانيول 18 نقطة.