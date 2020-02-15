صور الرئيس السيسي تزين تيشرت لاعبي الزمالك في قطر

ارتدي لاعبي نادي الزمالك قبل خوضهم مباراة السوبر الإفريقي أمام الترجي التونسي، تيشرت على صدورهم يحمل صورة رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي.

وتوج الزمالك بلقب السوبر الإفريقي للمرة الرابعة في تاريخ القلعة البيضاء، بعد الفوز مساء اليوم الجمعة في ملعب الغرافة بقطر على فريق الترجي التونسي بنتيجة 3 – 1.

وكان رئيس الزمالك أكد أن لاعبي الزمالك سوف يرتدون في قطر، قمصان عليها صورة رئيس الجمهورية مدون عليها تحيا مصر، لتوجيه رسالة لأعداء الوطن.