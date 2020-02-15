شكرا لقرائتكم جنش لـ جماهير الزمالك: انتظرونا في أبو ظبى هنفرحكم تانى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل عبر محمود عبد الرحيم جنش حارس مرمى الزمالك عن سعادته بتتويج فريقه بلقب السوبر الأفريقي بعد الفوز على الترجى التونسي بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الجمعة في قطر.

أضاف جنش في تصريحات لرنامج زملكاوى الذى يقدمه الإعلامى خالد الغندور :" أهدى لقب السوبر الأفريقي لجماهير الزمالك التي كانت دائما داعما للفريق الأبيض وأحب أقولهم انتظرونا في أبو ظبى فى لقاء السوبر المصرى هنفرحكم مرة اخرى".

تابع حارس الزمالك :" اللاعيبة استطاعت الرد في الملعب على كل الانتقادات التي طالتهم خلال الفترة والماضية ".

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توج فرق الزمالك بلقب السوبر الأفريقى للمرة الرابعة فى تاريخه، بعد غياب دام 17 عامًا، وذلك عقب تحقيق الفوز على الترجى التونسى بنتيجة 3 / 1 فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الجمعة، على استاد الغرافة القطرى، حيث شارك الأبيض فى المباراة بصفته حاملاً للقب الكونفدرالية فى النسخة الماضية، فيما توج الفريق التونسى بلقب دورى أبطال إفريقيا فى العام الماضى.

أخر كأس سوبر توج به الزمالك كان عام 2003 على حساب الوداد المغربى، ومن المفارقات أن الفارس الأبيض توج بالقب مرة أخرى فى العام الجارى 2020 وبعد غياب 17 عامًا، بنفس النتيجة، حيث هزم الفريق المغربى بنتيجة 3 / 1 وهى نفس النتيجة التى فاز بها اليوم على الترجى، ليحصد اللقب الرابع للفارس الأبيض فى تلك البطولة والعاشر للكرة المصرية.