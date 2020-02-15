مواعيد مباريات اليوم السبت في كاس مصر والقنوات الناقلة

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جدة - عمرو شويل ينشر "الخليج 365" مواعيد مباريات اليوم السبت الموافق 15 / 2 / 2020 فى كأس مصر إذ تقام مباراة أبو قير للأسمدة وحرس الحدود على ستاد الإسكندرية ومباراة الاتحاد السكندرى وأسوان على ستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر ضمن مواجهات دور الستة عشر لبطولة كأس مصر .

موعد مباراة أبو قير للأسمدة وحرس الحدود

تقام مباراة أبو قير للأسمدة وحرس الحدود في تمام الثانية ظهر اليوم السبت على ستاد الإسكندرية حيث يأمل كل فريق في اقتناص بطاقة التأهل لدور الثمانية ببطولة كأس مصر، حيث يسعى أبو قير للأسمدة لإستكمال رحلة مفاجأته بالبطولة فيما يسعى حرس الحدود لإستعادة إنجازاته في كأس مصر .

تأهل حرس الحدود لهذا الدور عقب الفوز على بتروجت بهدف دون رد سجله مصطفى على في دور الـ 32 للبطولة بينما فجر أبو قير للأسمدة أولى مفاجأت كأس مصر هذا الموسم حينما أطاح بالإنتاج الحربى بنتيجة 4/2 في ركلات الترجيح، عقب انتهاء الوقت الأصلي والإضافي للمباراة بتعادل الفريقين 1/1 .

ومن جانبه طالب أحمد الكأس المدير الفني لأبو قير للأسمدة لاعبيه بالتركيز للفوز باللقاء وإستكمال مشواره بالبطولة فيما شدد طارق العشرى المدير الفني لحرس الحدود على لاعبيه ضرورة احترام الخصم وعدم الاستهانة بقدراته كونه ينافس في دوري القسم الثانى سعياً للعودة لمنصة التتويج بكأس مصر.

موعد مباراة الاتحاد السكندرى وأسوان

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تقام مباراة الاتحاد السكندرى وأسوان في تمام الخامسة عصر اليوم السبت على ستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر في مواجهة لن تخلو من الاثارة والمتعة كعادة لقاءات كأس مصر دائماً ،

تأهل الاتحاد السكندرى لهذا الدور عقب الفوز على نادى النصر بهدف دون رد سجله رزاق سيسيه فيما تأهل أسوان لهذا الدور عقب تخطى عقبة طنطا بنتيجة 5/4 بركلات الترجيح عقب انتهاء الوقت الأصلى للمباراة بالتعادل الايجابى بهدف لكل فريق.

وطالب طلعت يوسف المدير الفني للاتحاد السكندرى لاعبيه بحصد بطاقة التأهل لدور الثمانية بكأس مصر لإستكمال رحلة زعيم الثغر بالبطولة سعياً للتتويج بلقبها ومصالحة الجماهير الغاضبة من وداع البطولة العربية لصالح الاسماعيلى فيما يتمسك مجدى عبد العاطى المدير الفني لأسوان لإستكمال انتفاضة تماسيح النيل التي أهدته ثلاثة انتصارات متتالية بالدوري أنقذته من إقتحام دوامة الهبوط.

القنوات الناقلة لمباريات كأس مصر

من المقرر أن تنقل قنوات تايم سبورت و أون سبورت مباريات كأس مصر