وولفرهامتون وليستر يتعادلان سلبياً

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جدة - بواسطة طلال الحمود - خيم التعادل السلبي على المباراة التي جمعت وولفرهامبتون بضيفه ليستر سيتي يوم الجمعة، في الجولة السادسة والعشرين من الدوري الإنجليزي لكرة القدم.
وفشل الفريقان في استغلال كافة الفرص التي أتيحت لهما أمام المرميين لحصل كل منهما على نقطة. وشهدت المباراة طرد حمزة تشودري لاعب ليستر سيتي في الدقيقة 76 لحصوله على إنذارين.
ورفع ليستر سيتي رصيده إلى 50 نقطة في المركز الثالث، كما رفع وولفرهامبتون رصيده إلى 36 نقطة في المركز السابع.
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