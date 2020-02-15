«حديد الإمارات» الأسرع في دبي



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - فازت شركة حديد الإمارات للسنة الثانية على التوالي، بلقب «أسرع شركة في المدينة» في سباق بلومبيرج سكوير مايل الخامس لجري التتابع، الذي أقيم في محيط مركز دبي المالي العالمي، بمشاركة ما يزيد على ألف عدّاء من كبرى شركات الأعمال في دبي.

وقال إسلام رمضان، قائد فريق حديد الإمارات الفائز، خلال تسلمه كأس الفوز: «لا نصدق أننا فزنا به للسنة الثانية على التوالي، خاصة بعد تسجيلنا زمناً أفضل، وهذه ميزة إضافية لنا، فقد تدربنا بشكل أفضل هذا العام، وخاض بعض من أفراد فريقي منافسات ترايثلون والرجل الحديدي».

وحل في المركز الثاني مباشرة فريق بلومبيرج، وفي الثالث «جاي إل إل»، الذي فاز أيضاً بجائزة أسرع فريق مختلط، بينما توج فريق «بتروفاك إنترناشيونال» بلقب أسرع فريق للسيدات.