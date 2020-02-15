قرعة النسخة 20 لدولية دبي لتنس السيدات اليوم

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

تجرى ظهر اليوم مراسم القرعة الرسمية لبطولة سوق دبي الحرة لتنس السيدات في نسختها ال20 البالغ إجمالي جوائزها المالية 2.8 مليون دولار، وذلك من خلال المؤتمر الصحفي الذي يعقد بقاعة المجلس، في استاد «سوق دبي الحرة» بنادي الطيران في دبي.

وتقام بطولة سوق دبي الحرة للتنس، التي تملكها وتنظمها سوق دبي الحرة، تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله.

وتجرى القرعة بحضور عدد من مسؤولي البطولة والرابطة الدولية لمحترفات التنس، إضافة إلى نجمات التنس كارولينا بليسكوفا وإلينا سفيتولينا وماريا ساكاري وأنيت كونافييت.

وتُستهل ببطولة السيدات التي تقام خلال الفترة من 17 إلى 22 فبراير الجاري، وتشارك فيها الرومانية سيمونا هاليب بطلة ويمبلدون 2019، وصوفيا كينين الفائزة ببطولة أستراليا المفتوحة 2020، وبيليندا بنتشيش المصنفة الخامسة عالمياً وحاملة لقب دبي، وإلينا سفيتولينا بطلة دبي في عامي 2017 و2018، وكارولينا بليسكوفا بطلة دورة بريزبن مؤخراً.

وتتواصل المنافسة مع بطولة الرجال من 24 إلى 29 فبراير، ويشارك فيها نوفاك ديوكوفيتش حامل لقب دورتي ويمبلدون وأستراليا المفتوحتين، وروجيه فيدرر بطل دبي 8 مرات، وستيفانوس تسيتسيباس حامل لقب البطولة الختامية لمحترفي التنس، وروبيرتو بواتيستا أجوت بطل دبي 2018.