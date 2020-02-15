الزمالك.. «سوبر إفريقيا» على حساب الترجي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - توج الزمالك المصري بطلاً لكأس السوبر الإفريقي لكرة القدم للمرة الرابعة في تاريخه بعد فوزه الكبير على الترجي 3-1 أمس.

واستحق الزمالك بطل الكونفدرالية الفوز بعدما حجم لاعبوه بطل إفريقيا بخطة محكمة من مدربهم كارتيرون الذي اعتمد الإغلاق الدفاع المحكمي والانطلاق بمرتدات سريعة جعلت «الأبيض» يسجل ثلاث مرات في المباراة المثيرة التي كان بطلها المغربي أشرف بن شرقي أحد نجوم المواجهة والذي سجل هدفين في الدقيقتين 57 و95 بعدما كان يوسف أوباما افتتح التسجيل بعد مرور دقيقتين فقط على بداية اللقاء.

وأحرز الترجي هدفه الوحيد في الدقيقة 54 عبر الجزائري عبدالرؤوف بن غيث في الدقيقة 54.

يذكر أن الفريقين سيلتقيان مجدداً في دوري أبطال آسيا حيث يلعبان في 29 الحالي في القاهرة في ذهاب ربع النهائي، قبل مواجهتهما في الإياب في رادس يوم السادس من مارس/‏ آذار المقبل.