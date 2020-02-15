شكرا لقرائتكم خبر عن توحيد نموذج اللياقة والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عقدت لجنة الطب الرياضي، باتحاد الإمارات لكرة القدم، اجتماعها الدوري بمقر الاتحاد في دبي، برئاسة الدكتور مصطفى السيد الهاشمي، وحضور د. سعيد آل ثاني، د. بسام محبوب، د. مجدي إسكندر، والمعالجة الطبيعية عائشة كاجور، ومحمد أحمد السيد سكرتير اللجنة.

واعتمدت اللجنة توحيد نموذج اللياقة والفحوصات الطبية الخاصة بتسجيل اللاعبين ابتداء من الموسم المقبل والتي تشمل فحص طبيب وأخصائي أمراض القلب وطبيب النادي إضافة إلى فحص الكشف عن نسبة الفيتامين (د) بصفة إلزامية، وتأكيد أهمية تدوين التاريخ المرضي للاعب. وأكدت اللجنة توحيد خدمات الإسعاف المقدمة خلال المباريات في جميع مراحلها ومسابقاتها.

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