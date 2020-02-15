سالم سلطان: سترون الشارقة مغايراً أمام بيرسبوليس

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: عصام هجو

عاد فريق الشارقة إلى التدريبات أمس الأول ضمن تحضيراته لمواجهتي بيرسبوليس الإيراني الثلاثاء المقبل في الجولة الثانية من دوري أبطال آسيا، ولمباراة كلباء في ربع نهائي كأس رئيس الدولة.

وكان الشارقة بدأ مشواره في دوري أبطال آسيا بالخسارة أمام التعاون صفر-1، بعد عرض سلبي من«الملك»، لكن هناك إصراراً عند اللاعبين لتجاوز اللقاء الأول، وقدم المدافع سالم سلطان اعتذاره للجمهور الكبير الذي احتشد لمساندة الفريق في مباراته الماضية، وقال «كل الشكر لجماهير الشارقة على مساندتهم القوية، ونشكر أوفياء الملك على وقفتهم خلفنا والبقاء حتى نهاية المباراة ونعتذر لهم عن الخسارة ونعدهم بالتعويض في المباراة المقبلة أمام بيرسبوليس الإيراني».

وتابع«اللاعبون يعترفون بتقصيرهم في مباراتنا الآسيوية الأولى، وسنبذل أقصى الجهود في الفترة القادمة لأجل التعويض كي نشاهد جمهورنا سعيداً بالنتائج الإيجابية».

وأكد سالم سلطان «لقد كان في الأمكان أفضل مما كان ولكننا لم نوفق في استغلال الفرص التي سنحت لنا».

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افتقاد الخبرة

وفيما يتعلق بالظهور الأول للفريق في دوري أبطال آسيا بعد غياب 11 سنة قال سالم سلطان«قد نكون افتقدنا لعنصر الخبرة في بعض فترات المباراة ولكن من ناحية الأداء لا أعتقد أن الفريق كان بالسوء الذي يجعله يخرج خاسراً المباراة».

وحول ما قاله المدرب عبدالعزيز العنبري بأنهم في الجهاز الفني يتحملون مسؤولية الخسارة، قال «بلاشك المسؤولية جماعية لا يتحملها الجهاز الفني وحده، وإنما الجميع مسؤول عنها، من لاعبين وجهاز فني، ويجب علينا أن نجتهد أكثر في التدريبات حتى يظهر الفريق بصورة مشرفة في المباراة المقبلة، ونحن نعلم صعوبة المنافسة الآسيوية ولكن مازالت هناك 5 مباريات وحظوظنا في التأهل مازالت قائمة وعلينا أن نسعى ونبذل ونجتهد لأجل تقديم الأفضل».

واعتبر أن الحديث عن الماضي لن يفيد ويجب طي صفحة مباراة التعاون وفتح صفحة العودة القوية بالعمل الجاد والإصرار والعزيمة وترتيب الأوراق من جديد لأجل تحسين مركز الفريق في المنافسة، وقال «كل تفكيرنا الآن يجب أن ينصب حول مباراتنا القادمة أمام بيرسبوليس وهو منافس قوي ويحتاج منا لاستعدادات تناسب قوته خصوصاً أن المباراة تلعب على أرضنا ووضعنا لايحتمل تقبل خسارة جديدة».

ونفى سالم سلطان، أن تكون هناك حالة استرخاء قبل مباراة التعاون بعدما أعلن عن غياب 10 من عناصره الأساسية لظروف مختلفة، وقال «لم نفكر في غيابات نادي التعاون الذين كانوا 11 لاعباً في مواجهتنا داخل الملعب، ولا نعرف ظروف غياباتهم وربما تكون الغيابات لعدم السماح لهم بالمشاركة بثماني لاعبين أجانب مثلما يسمح بذلك في الدوري السعودي وفي آسيا 4 فقط».