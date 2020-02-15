مضمار الشارقة ينظم «كأس مجلس التعاون» اليوم



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ينظم نادي الشارقة للفروسية والسباق، بالتعاون مع هيئة الإمارات لسباق الخيل، اليوم، النسخة الثانية من كأس مجلس التعاون الخليجي، الذي يعد السباق الخامس في موسم سباقات المضمار في النادي، ويقام السباق على مضمار الشارقة لونجين لسباق الخيل في النادي، برعاية شركة لونجين، ويعد الأول من نوعه المخصص للخيول العربية الأصيلة من الإنتاج المحلي لدول الخليج.

وينطلق السباق بمشاركة 87 جواداً؛ نظراً للإقبال الكبير من ملاك ومدربي الخيول، بسبب أرضيته المتميزة والخدمات التي يقدمها المضمار، والجوائز المالية التي تصل إلى 350 ألف درهم.

ويتألف السباق من 6 أشواط، وخُصص الأول للخيول العربية الأصيلة من إنتاج الدولة بعمر أربع سنوات فأكبر، لمسافة 1700 متر، وهو سباق تكافؤ تصل جوائزه إلى 40 ألف درهم بمشاركة 16 جواداً، وخصص الشوط الثاني للخيول العربية الأصيلة (مبتدئة توليد الإمارات) لمسافة 2000 متر، بجوائز تصل إلى 40 ألف درهم بمشاركة 14 جواداً.

أما الشوط الثالث فخصص للخيول العربية (توليد الإمارات تكافؤ) لمسافة 1200 متر بجوائز تصل إلى 40 ألف درهم، بمشاركة 16 جواداً، وخصص الشوط الرابع للخيول العربية الأصيلة (المبتدئة توليد الإمارات) بعمر أربع سنوات فأكبر لمسافة 1000 متر، وجوائزه 40 ألف درهم، بمشاركة 16 جواداً.

والشوط الخامس (كأس مجلس التعاون الخليجي) خصص للخيول العربية الأصيلة من دول الخليج بعمر أربع سنوات لمسافة 1700 متر، وجوائزه تصل إلى 200 ألف درهم، بمشاركة 9 جياد، ويختتم السباق بالشوط السادس المخصص للخيول المهجنة الأصيلة ضمن التصنيف بعمر ثلاث سنوات فأكبر لمسافة 1200 متر، وجوائزه تصل إلى 40 ألف درهم بمشاركة 16 جواداً.

وأوضح الشيخ عبدالله بن ماجد القاسمي رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة للفروسية والسباق، أن تخصيص كأس مجلس التعاون الخليجي للخيول العربية الأصيلة من الإنتاج المحلي لدول المجلس، جاء بهدف تعزيز مكانة الإنتاج المحلي للخيول العربية الأصيلة، وليكون محطة سنوية ضمن أجندة سباقات المضمار في النادي لنخبة الخيول العربية الأصيلة المنتجة خليجياً.