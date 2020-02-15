فوز مثير للنصر على الشباب السعودي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الرياض: عيسى الحكمي

عاد النصر بطل الدوري السعودي لكرة القدم من بعيد أمام الشباب حين قلب تأخره أمامه 1-2 حتى الدقيقة 81 إلى فوز كبير 4-2 بفضل هاتريك النجم المغربي عبد الرزاق حمدالله في اللقاء الذي جمعهما على ملعب الملز ضمن الجولة 18.

وسجل أهداف النصر، حمدالله (11و81 و91 من ركلة جزاء) وخالد الغنام (93)،وهدفي الشباب: اسبريا (31) وجونكا (58).

ورفع النصر رصيده في المركز الثاني إلى 38 نقطة بفارق 3 نقاط عن الهلال المتصدر، وتجمد رصيد الشباب عند النقطة 25 في المركز الثامن.