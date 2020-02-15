الإمـارات يقلب تأخـره 1-3 إلى فـوز علـى العـربـي 4-3

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عزز فريق الإمارات صدارته لدوري الهواة بفوز دراماتيكي على حساب ضيفه العربي 4-3 بعد مباراة ماراثونية مثيرة حبست الأنفاس حتى الثواني الأخيرة واستمرت 100 دقيقة، حيث حول «الصقور» تأخره 1-3 إلى فوز 4-3. سجل للإمارات الكولومبي تومي توبار هدفين في الدقيقة 88 والثاني كان هدف التعادل في الدقيقة 97، والبرازيلي ديغو سيلفا في الدقيقة 22، وخالد خميس صاحب هدف الفوز في الدقيقة 99، فيما أحرز للعربي الذي بقي متقدماً حتى الدقيقة 88 بنتيجة 3-1 فارس الجابري هدفين وطلال النوفلي هدفاً.

واصل الصقور التحليق منفرداً بالصدارة رافعاً رصيده إلى 30 نقطة، وبقي العربي بنقاطه ال13 السابقة. أدار اللقاء الحكم عبدالله ناجي وأشهر البطاقة الحمراء للاعب الإمارات سعد سرور.

كما كان الفوز أيضاً من نصيب دبا الفجيرة على مسافي 4-1، وسجل لدبا البرازيلي أديلسون بيريرا (65) وأحمد خميس (69)وفينيكيوس سيلفا (77)وأحمد سالم (80)، ولمسافي إبراهيما دياكيتي، ليرفع الفائز رصيده إلى 21 نقطة، فيما بقي مسافي بنقاطه السبع السابقة.

وعلى ملعب العروبة تغلب الذيد على أصحاب الأرض بهدف وحيد حمل توقيع البرازيلي ماشادو.

من جهة أخرى، تختتم الجولة مساء اليوم بإقامة مباراتين، تجمع الأولى مصفوت مع التعاون في الخامسة والثلث، والثانية دبا الحصن مع البطائح في التوقيت نفسه.

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ويستضيف دبا الحصن البطائح في قمة منتظرة يدخلها كل طرف باحثاً عن الفوز، وللمباراة أهمية كبيرة على وضع الفريقين في سباق الصعود، فمن جانبه يطمح فريق الحصن ( 24نقطة) للعودة لسكة الفوز من جديد بعد خسارته من مسافي في الجولة الماضية لأول مرة هذا الموسم، وبعد فوز الإمارات أمس والذي وسع الفارق معه في الصدارة إلى 6 نقاط. وستكون مهمة الحصن صعبة في مواجهة فريق جيد يجيد التعامل مع الهجمات المعاكسة كما يملك أكثر من ورقة رابحة بالذات خط هجومه، ويقدر المدير الفني للحصن سليمان البلوشي قوة منافسه وقدراته.

أما فريق البطائح فهو يملك 19 نقطة، وهو كان قد حقق نتائج جيدة في الجولات الأخيرة بالتعادل مع الحمرية ثم الفوز الكبير على مصفوت وأخيراً على التعاون.

ويعول الضيف على قوة خط هجومه وعلى الخبرة الكبيرة لعناصره المواطنين إلى جانب الناحية المعنوية والرغبة الكبيرة في استغلال لعبة الكراسي في المقدمة للوصول إلى القمة.

وفي شعم تقام مباراة خالية من الضغوط بين التعاون ومصفوت، وسيدخل كل طرف المواجهة بهدف الفوز وإضافة النقاط الثلاث لرصيده، ويبحث التعاون عن أول انتصار في الدوري وهو الفريق الوحيد الذي لم يفز حتى الآن.

وبدوره، يرغب مصفوت في العودة للانتصارات بعد خسارتين متواليتين أمام الإمارات والحمرية ثم التعادل في الجولة الأخيرة مع العربي وللقناصة 13نقطة.

ومن جانبه قال عبدالعزيز منقوش المدير التنفيذي لنادي التعاون ومشرف الفريق إن مباراة اليوم مهمة ويخوضها المضيف من أجل الفوز، وأوضح: لدينا قناعة بأن فريقنا جيد ولكنه غير محظوظ وفي كل مبارياتنا تقريباً كنا أفضل من المنافسين بيد أننا نخسر ونتمنى ان تشهد مباراة اليوم أول فوز للفريق.