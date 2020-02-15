تألق إماراتي في مونديال الدراجات المائية



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - سجل البطل الإماراتي راشد الطاير نجم فريق أبوظبي تفوقاً كبيراً في المرحلة الأولى من بطولة العالم للدراجات المائية والمقامة حالياً في الكويت بإحراز المركز الأول في فئة جالس محترفين وتسجيل أول 25 نقطة في مصلحته بعد أن حقق المركز الأول في المرحلة الأولى لهذه الفئة.

وتفوق في المرحلة الأولى أيضاً نجم أبوظبي راشد الملا في فئة الحركات الاستعراضية وتوج بطلاً في اليوم الأول وحصد 25 نقطة وضعته في الصدارة قبل المرحلة الثانية .

وجاءت المفاجأة في فئة واقف سيدات بعد أن كانت متسابقة فريق أبوظبي إيما نولي في المركز الأول حتى آخر دورة والتي تعرضت من خلالها إلى حادث اصطدام مع المتسابقة الفرنسية جوانا كي يتم شطب نتيجتها في هذه الفئة بعد أن كانت في الصدارة ويتحول طموحها للتعويض من خلال المرحلة الحاسمة التي تنطلق اليوم.

ويشارك الطاير في فئة جالس محترفين والتي كان قريباً جداً من تحقيق لقبها في الموسم الماضي لولا بعض الأعطال التي تعرض لها في معظم جولات البطولة،ورغم ذلك نال المركز السابع في الترتيب العام.

وقال الطاير: أحاول منذ زمن أن أفوز باللقب وأن أتوج به، وأنا الآن أمام فرصة موسم جديد وبداية جديدة لحصد النقاط والاستمرار في المنافسة على اللقب منذ بداية الموسم، مسار السباق على شاطئ السالمية ملائم جداً لنا وقريب أيضاً من المسارات التي كنا نسابق من خلالها في مختلف العالم.

وعبر الطاير عن أمله بأن يتفوق في نهاية الجولة من الصعود إلى منصة التتويج ورفع علم الإمارات عالياً.

وتختتم اليوم المرحلة الأخيرة من الجولة الأولى، ويبحث أبطال الإمارات وفريق أبوظبي عن حضور وتواجد على منصة التتويج، كما هو حال سلمان العوضي في فئة واقف محترفين، وعلي اللنجاوي من فريق الفيكتوري وأبوبكر المري وعبدالله الحمادي من فريق آر إي الإماراتي.