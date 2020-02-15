شكرا لقرائتكم خبر عن سلة شباب الأهلي تفوز على الوحدة 130-93 والان نبدء باهم واخر التفاصيل
حقق شباب الأهلي فوزاًَ عريضاً على الوحدة في تمهيدي دوري السلة، بنتيجة قياسية بلغت 130-93، ما يعني أن المباراة شهدت تسجيل 223 نقطةعلى مدار فتراتها الأربع، وهي نتيجة ربما تكون الأكبر في تاريخ السلة الإماراتية، خاصة وان الفترة الماضية قليلاً ما تجاوزت أية مبارة حاجو ال100 نقطة.
بفوز شباب الأهلي حامل اللقب، واصل الفريق الأحمر والأخضر مطاردته للصدارة التي يعتليها فريق الشارقة بفارق نقطة واحدة وبرصيد 24 نقطة، بعد فوزه أمس الأول أيضاً على البطائح بنتيجة 104-91.
وبالعودة إلى نتائج أمس الأول، حقق نادي النصر الفوز على بني ياس بنتيجة 102-77، وفاز الجزيرة على العين بنتيجة 84-73، وفاز الوصل على الوحدة بنتيجة 69-55.
وبختام الجولة، حافظ فريق الشارقة على صدارته لبطولة الدوري برصيد 24 نقطة، تلاه شباب الأهلي في المركز الثاني برصيد «23 نقطة»، ثم النصر وحل ثالثاً برصيد «22 نقطة»، ووتلاه البطائح برصيد «20 نقطة»، وثم الوصل خامساً برصيد «19 نقطة»، ثم بني ياس 17 نقطة، الظفرة 16 نقطة، الجزيرة 14 نقطة، الوحدة 13 نقطة، وأخيراً العين 12 نقطة من دون أي فوز.
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