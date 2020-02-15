السويدي بطل المحترفين.. وبلدية دبي أول الفرق



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - شهدت النسخة السادسة من بطولة تحدي الصحراء «ديزرت وورير 2020» التي أقيمت، صباح أمس، في محمية المرموم الصحراوية بالتعاون مع بلدية دبي، مشاركة أكثر من 2500 منافس من مختلف الجنسيات والأعمار.

وتابع منافسات البطولة: سعيد حارب أمين عام مجلس دبي الرياضي، وناصر أمان آل رحمة مساعد الأمين العام للمجلس، كما حضر عدد كبير من منتسبي المؤسسات الحكومية من عشاق رياضات التحدي من مختلف الجنسيات والأعمار، ومن بينها: هيئة الصحة في دبي، وزارة شؤون مجلس الوزراء والمستقبل، هيئة كهرباء ومياه دبي (ديوا)، بلدية دبي، هيئة الطرق والمواصلات بدبي، شرطة الشارقة، شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة (دو).

كما شارك في البطولة فريق المرموم الذي حاز جائزة الروح الرياضية، وشهدت البطولة مشاركة أكبر فريق في البطولات والذي وصل عدد أفراده إلى أكثر من 100 مشارك وهو فريق دي سي آر نيشن.

وفاز صالح السويدي، بالمركز الأول في سباق المحترفين للرجال، تلاه عثمان الصافي في المركز الثاني، وحل فليكس مات في المركز الثالث، وفي سباق المحترفين للنساء، فازت جيس تويل بالمركز الأول، تلتها أنجيليك شيتانو في المركز الثاني، وحلت باربرا كومباني إسبيجو في المركز الثالث، وفي منافسات الفرق فاز فريق بلدية دبي بالمركز الأول تلاه فريق شرطة الشارقة في المركز الثاني، وجاء فريق جوكس في المركز الثالث.

وأقيمت منافسات للأطفال تم فيها التنافس على مسافتين ما بين 1 إلى 2 كيلومتر .وفي فئة «التميت واريور»، تم تقسيم المشاركين إلى فئتي الرجال والسيدات للفردي، وفئة الفرق المختلط؛ حيث كانت المنافسة موزعة على مسار 10 كيلومترات، وتضمنت 24 عائقاً مخصصاً لهذه الفئة، وتضمن السباق مجموعة من التحديات التي اختبرت القوة البدنية والذهنية للمتنافسين، إضافة إلى اختبار مهارات العمل الجماعي واللياقة البدنية العامة للمشاركين؛ حيث اضطر المشاركون إلى الركض والزحف والقفز وحمل الأثقال بمختلف أوزانها والتسلق والانزلاق خلال طريقهم إلى خط النهاية بعد قطعهم المسافة المحددة لكل فئة على طريق غير مستو ومليء بالمرتفعات والمنخفضات وحفر المياه.

وتعد بطولة «تحدي الصحراء» من أكثر بطولات التحدي تشويقاً وشهرة، وتحظى البطولة بدعم مجلس دبي الرياضي منذ انطلاقها عام 2014؛ حيث تعد أولى بطولات التحدي التي أقيمت في دبي، ومن أكثر المنافسات تشويقاً وشهرة؛ حيث تضمن السباق مجموعة من التحديات التي تختبر القوة البدنية والذهنية للمتنافسين، إضافة إلى اختبار مهارات العمل الجماعي واللياقة البدنية العامة للمشاركين من خلال الركض والزحف والقفز وحمل الأثقال بمختلف أوزانها وتسلق الحبال والانزلاق وصولاً إلى خط النهاية بعد قطعهم المسافة المحددة لكل فئة على طريق رملي غير مستو ومليء بالمرتفعات والمنخفضات.