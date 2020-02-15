«برينس» يحصد أعلى نقاط الجمال في «دولية الشراع 2020»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - خطف المهر «إي إس برينس» للشيخ عبدالله بن ماجد القاسمي، أمس الأول، الأضواء خلال منافسات اليوم الثالث لبطولة الشراع الدولية لجمال الخيل العربية 2020، التي انطلقت الثلاثاء الماضي، بمنتجع الفرسان الرياضي الدولي في أبوظبي برعاية سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي.

وحقق «إي إس برينس» 93.88 نقطة، وهو أعلى معدل حتى الآن في البطولة التي اختتمت فعالياتها أمس، بمتابعة وإشراف مباشر من الشيخة فاطمة بنت هزاع بن زايد آل نهيان، رئيسة مجلس إدارة أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية.

وجاء تألق «إي إس برينس» في الشوط العاشر المخصص للفحول بعمر 4 6 سنوات القسم «أ»، محرزاً المركز الأول في الشوط.واستهل «مبتاهي الهواجر» للدكتور غانم الهاجري، المنافسات حيث تصدر شوط الأمهار بعمر سنتين القسم «أ»،وأحرز «كيه إيه كرم»لخالد العميري لقب القسم «ب»،وتصدر «اعمار إيه في آي» لمربط الجواهر، الشوط التاسع للأمهار بعمر 3 سنوات، وذهبت صدارة القسم «ب» إلى «إس كيو شداد» لعبدالله العتيبة، واختتم «رياض إيه إم» لمربط سمجد، فعاليات اليوم الثالث بتصدره للقسم «ب» من الشوط العاشر المخصص للفحول بعمر 4 6 سنوات.

وأكد محمد أحمد الحربي المدير العام لجمعية الإمارات للخيول العربية، أن البطولة حققت نجاحاً غير مسبوق.