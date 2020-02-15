ثنائية للسويدي في القفز

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أحرز الفارس سالم السويدي، ثنائية على صهوة الجواد «كيدام جيه آر» المنافسة الدولية الأولى لخيول القفز الصغيرة بمواصفات المرحلتين الخاصة، ضمن بطولة المدينة المستدامة لقفز الحواجز.
وكان الفارس أحمد السويدي، على صهوة الجواد «دايموند وي»، قد ضمن بطاقة التأهل للمشاركة والتنافس على لقب الجائزة الكبرى للبطولة من فئة النجمتين، بعد تحقيقه الفوز في منافسة بمواصفات المرحلتين الخاصة.
وأحرز الفارس السعودي عبدالله الشربتلي على صهوة الجواد «بيو لايميت»، لقب منافسة الفئة الصغرى بمواصفات الجولة الواحدة مع جولة تمايز على حواجز بلغ ارتفاعها 125 سم، وتوج السوري يوسف ساواس مع جواده «إلتون» بجائزة المركز الأول في منافسة الفئة الوسطى بمواصفات المرحلتين الخاصة على حواجز 130 سم، وشارك فيها 35 فارساً، نجح منهم 10 فرسان في إكمال المرحلتين دون خطأ.
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