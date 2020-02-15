«مدرسة أبوعبيدة العسكرية» تكرم النجوم القدامى

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

برعاية وحضور الشيخ سعيد بن طحنون آل نهيان، أقام طلاب مدرسة أبوعبيدة العسكرية التي أسسها المغفور له، بإذن الله، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، في أبوظبي، احتفالاً كبيراً في فندق حياة جراند في دبي يوم الجمعة الماضي، تحت شعار: رد الوفاء لأهل العطاء من الملتقى الثقافي والرياضي الثالث لطلاب مدرسة أبوعبيدة العسكرية في أبوظبي.

وأشاد الشيخ سعيد بن طحنون آل نهيان، بالاحتفالية وجهود اللجنة المنظمة للملتقى الرياضي والثقافي الذي جسد الترابط بين أبناء المدرسة من خلال الاحتفال بكوكبة مميزة من الرياضيين من داخل وخارج الدولة.

وحظيت الاحتفالية بحضور كبير من أبناء المدرسة والرياضيين والمدرسين من مختلف الدول العربية، وتم تكريم لاعبي الزمن الجميل من الكرة الخليجية الذين أثروا الملاعب بأروع وأجمل فنون الكرة أبرزهم: نجم القرن للكرة الإماراتية عدنان الطلياني وفهد خميس وعبدالله سلطان وسعيد صلبوخ وسيف سلطان، وحمود سلطان من البحرين، ومحيسن الجمعان من السعودية، وفتحي كميل من الكويت، مما كان له الأثر الطيب في نفوس أبناء الزمن الجميل للكرة الخليجية الذين أشادوا بالخطوة وتمنوا للرياضة الإماراتية مزيداً من التقدم والازدهار.

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وكانت اللفتة الكريمة من اللجنة المنظمة عندما فاجأت الرياضيين بفقرة تكريمية خاصة للاعب الوحداوي السابق فهد مسعود الذي يتلقى العلاج خارج الدولة، وقد تسلمها والده الذي ألقى كلمة مؤثرة في الحفل.

وحضر الاحتفالية أيضاً عدد من المدرسين ومدربي اللياقة البدنية في مختلف الألعاب وعلى رأسهم السوداني محمد حسن الجقر الذي يعد من الرعيل الأول من مدربي ألعاب القوى.

وضمت اللجنة المنظمة للاحتفال: خالد العامري مدرب اللياقة البدنية والمدير السابق لصالة نادي الشارقة للجمانيزيوم، إلى جانب رجلي الأعمال ماهر وناصر السومحي من شركة ناشونال جلف، وناصر بوحمدان وراشد الهنائي وعلي الصيعري وخميس طناس والممثل عبدالله تعيب.

وتوجه المدرب السابق خالد العامري، بالشكر إلى الحضور وأبناء المدرسة والجيل الذهبي لنجوم الكرة الخليجية والإماراتية.