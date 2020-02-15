شكرا لقرائتكم خبر عن بطولة مصارعة الشباب تنطلق اليوم والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تستضيف صالة مدرسة الأنصار العالمية، التابعة لوزارة التربية والتعليم بالشارقة اليوم، بطولة الإمارات للمصارعة لفئة الشباب لموسم 2019-2020، وذلك ضمن برنامج لجنة المصارعة بالاتحاد.وكانت بطولة دوري الإمارات للمصارعة لفئة الأشبال شهدت تتويج فريق الفجيرة للفنون القتالية للمصارعة، بجانب فوزه أيضاً بلقب بطولة دوري الإمارات للمصارعة لفئة الناشئين.وحث محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس الاتحاد بضرورة الاهتمام باللعبة خلال المرحلة المقبلة، دعماً لجهود الأندية التي قدمت العديد من المواهب خلال منافسات المراحل السنية المختلفة للمصارعة، وشكر وزارة التربية والتعليم والمنطقة التعليمية ومجلس الشارقة الرياضي، وإدارة مدرسة الأنصار العالمية على استمرار تعاونهم مع الاتحاد.

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