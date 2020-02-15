شكرا لقرائتكم خبر عن أبوظبي الرياضية تخصص قناتها الأولى لتغطية قمة الأهلي والزمالك والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

أعلنت قنوات «أبوظبي الرياضية» صاحبة حقوق النقل التلفزيوني لمباراة «كأس السوبر المصري» بين الزمالك والأهلي، إطلاق قناة خاصة تحمل اسم: «كلاسيكو العرب»؛ لتغطية المباراة بكل تفاصيلها وأبعادها التاريخية والفنية، ونقلها للمشاهدين في العالم العربي بأفضل صورة ممكنة.

وينطلق بث هذه القناة التي ستكون مخصصة في كل موادها وبرامجها وفقراتها؛ لتغطية ومتابعة الفريقين الكبيرين وكل ما يتعلق بهما من كافة الجوانب ابتداءً من اليوم السبت 15 فبراير/‏شباط وحتى إلى ما بعد نهاية المباراة التي ستقام يوم 20 فبراير/‏شباط الحالي على «استاد محمد بن زايد» في أبوظبي.

وقال يعقوب السعدي رئيس قنوات أبوظبي الرياضية: نحن في أبوظبي للإعلام حين نخصص قناة خاصة لهذا اللقاء العربي الشهير والكبير، فإننا نواصل نهجنا في إعطاء كلّ الأحداث قدرها وما تستحقه من نقل ومتابعة وتغطية، فضلاً عن التزامنا الدائم مع مشاهدينا بمستوى ثابت على صعيد العرض والتناول، والأهم قبل ذلك كله هو علاقتنا الخاصة مع الجماهير المصرية التي تمثل مكوناً رئيسياً من تناولنا وتعاملنا وحضورنا، في ضوء علاقة تاريخية ثابتة تربطنا معاً. ولقاء الزمالك والأهلي نحن نعده لقاءً إماراتياً يهمنا كما يهم كل مواطن مصري وهذا ما نعرفه، وتعلمناه على مدى التاريخ.

وأضاف رئيس قنوات أبوظبي الرياضية: قرار تخصيص قناة لهذا اللقاء؛ من أجل تغطية كل ما يتعلق بالفريقين من تاريخ طويل يعود إلى أكثر من مئة عام، عاشت فصوله الجماهير عبر الوطن العربي، وسنعمل في هذه القناة على مدى أسبوع على نقل هذا التاريخ وتقديمه بصورة تلفزيونية مهنية كاملة.

أما المباراة نفسها سيتم نقلها عبر قناتين معاً؛ هما: «أبوظبي الرياضية الأولى» و«أبوظبي الرياضية الثانية»؛ من خلال أصوات أربعة معلقين من أبرز وأهم معلقي قنوات أبوظبي الرياضية بينهم معلق باللغة الإنجليزية، وهو ما سيُسْهِم في تقديم المباراة بشكل ممتاز ومتكامل وبجودة عالية ترضي الجميع، وتقدم صورة حضارية لتاريخ الكرة العربية؛ من خلال الأهلي والزمالك.

وستبدأ قناة «كلاسيكو العرب» بثها اليوم عبر باقة من البرامج المباشرة والمسجلة والفقرات والفواصل؛ حيث تم إيفاد فريق كبير من القناة إلى القاهرة أعدّ أفلاماً وثائقية وأجرى لقاءات ستبث خلال أسبوع الكلاسيكو والبرامج المصاحبة.

ومن أهم البرامج التي سيتم عرضها برنامج «فان زون» - «FAN ZONE» التفاعلي، الذي يطرح خلال 90 دقيقة جميع الآراء والتعليقات والتحليلات والأخبار الخاصة بالكلاسيكو من منظور الجمهور.

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وسيكون باب البرنامج مفتوحاً أمام كل المشاهدين والمشجعين من الفريقين؛ من خلال إرسال الرسائل النصية والفيديوهات والاتصالات الهاتفية، وكذلك عبر وسائل التواصل الاجتماعي؛ لإبداء آرائهم بهذا الحدث الرياضي الضخم،وسيبث البرنامج على قناة أبوظبي الأولى في الساعة السادسة مساءً بتوقيت الإمارات، والرابعة عصراً بتوقيت القاهرة.

ومن أهم البرامج التي ستقدم خلال هذه التغطية برنامج «كلاسيكو العرب» الحواري، ويستضيف البرنامج عبر ساعة ونصف الساعة مجموعة من أبرز نجوم كرة القدم المصرية، الذين لعبوا خلال مسيرتهم في ناديي الزمالك والأهلي، إلى جانب عدد من الإعلاميين المصريين المخضرمين.

البرنامج يبث يومياً على قناة أبوظبي الأولى ابتداءً من الساعة 9.30 مساءً بتوقيت الإمارات و7.30 مساءً بتوقيت القاهرة، ويعود من جديد مع هذه التغطية الاستثنائية برنامج «القاهرة أبوظبي»،ويستضيف البرنامج يومياً نجمي كرة القدم المصرية العالميين: أحمد حسام ميدو والكابتن حسام غالي كضيفين ثابتين مع مقدم البرنامج.

كما يتضمن البرنامج فقرة خاصة بعنوان: «تكتيك» بقيادة ضيفين من العيار الثقيل؛ هما: خالد بيومي، وزبير بيا، ليتحدثا عن الجوانب الفنية الخاصة بالفريقين والمباراة .

البرنامج يعرض على قناة أبوظبي الأولى ابتداءً من الساعة 12 فجراً بتوقيت الإمارات، العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.

وقامت أبوظبي الرياضية بإنتاج 8 أفلام وثائقية طويلة عن المباراة وتاريخ الناديين، موعد بث هذه الأفلام الوثائقية الساعة 11 مساء بتوقيت أبوظبي، التاسعة بتوقيت القاهرة.

ومن أبرز البرامج التي ستقدمها القناة برنامج «كلاسيكو الذاكرة»، وهو عبارة عن مباراة مصغّرة (ميني ماتش) تعرض أبرز وأهم المباريات التي جمعت بين الأهلي والزمالك بشكل مصغر. تبث هذه المباراة في الساعة الثامنة والنصف بتوقيت أبوظبي،تعقبها مباشرة فقرة تحمل اسم «راوي الكلاسيكو».

ووضعت قناة كلاسيكو العرب خريطة خاصة ليوم المباراة الخميس 20 فبراير/‏شباط؛ حيث تبدأ التغطيات والبث منذ الصباح، وتستمر إلى ما بعد نهاية المباراة،وسيكون التعليق على المباراة بأصوات أربعة معلقين من بينها تعليق باللغة الإنجليزية.