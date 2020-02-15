طواف دبي النسائي الدولي يتأهب للانطلاق



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ينطلق طواف دبي النسائي الدولي الذي ينظم لأول مرة في الشرق الأوسط تحت إشراف الاتحاد الدولي بعد غد الاثنين، برعاية كريمة من سمو الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم. وبدأت الفرق المشاركة في الطواف في التوافد على دبي اعتباراً من أمس الأول، حيث كان فريق هاتيك النرويجي أول الفرق الواصلة وتبعه فريق ماكوجيب الكندي، وكان في استقبالهما من لجنة العلاقات محمود عبدالعزيز وحسن الرمسي.

ومن المتوقع اكتمال عقد الفرق المشاركة صباح اليوم وحضورها الاجتماع الفني الذي يعقد في الثانية ظهراً بمقر إقامة الوفود برئاسة الحكم العام كريستوفر آندي المعين من الاتحاد الدولي، ونورة الجسمي مديرة الطواف.وتابعت نورة الجسمي مديرة الطواف كل الأمور المتعلقة بوصول الفرق لفندق إقامة الوفود في إطار جهودها المكثفة لضمان راحة ضيوف الإمارات والاطمئنان على الاستعدادات الفنية والتنظيمية التي تقوم بها اللجان المختلفة.