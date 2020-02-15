انطلاقة مثيرة لـ «بريمرليج الكاراتيه» في دانة الدنيا

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:مسعد عبد الوهاب

انطلقت أمس على صالة نادي الوصل في دبي، جولة دبي من بطولة الدوري العالمي للكاراتيه «البريميرليج كاراتيه 1»، التي تستضيفها دبي للمرة الخامسة على التوالي، برعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، ويخوض منافساتها 571 لاعباً ولاعبة من 85 دولة، من المصنفين الأوائل على مستوى العالم، وجاءت انطلاقة المنافسات مثيرة، وشهدت صراعاً بين المشاركين لكسب النقاط لتعزيز حظوظهم في التأهل إلى دورة الألعاب الأولمبية «طوكيو 2020»، والتي ستشهد ظهور الكاراتيه لأول مرة ضمن برنامج منافساتها.

واستهل نجوم الإمارات مشوار التحدي في اليوم الأول للبطولة التي ينظمها اتحاد الإمارات للكاراتيه بإشراف الاتحاد الدولي، ويمثل كاراتيه الإمارات نادي الشارقة الرياضي في مسابقة الكاتا، ويلعب فريق الشارقة للألعاب الفردية المكون من مروان المازمي وخليفة العبار وديان بايتش في جماعي «الكاتا» مع فرق إسبانيا والعراق في المجموعة الثانية، وتأهل الفريق كثاني المجموعة، ليلعب على الميدالية البرونزية في مباراة المركز الثالث غداً مع الفريق الروسي من المجموعة الأولى.

وسيواجه الفريق المصري (المجموعة الأولى) نظيره العراقي (المجموعة الثانية) على الميدالية البرونزية الثانية، فيما تصدر الفريق الإسباني المجموعة الثانية، ليلعب مع الفريق الكويتي متصدر المجموعة الأولى على الميدالية الذهبية، وسيخوض اللاعب الإماراتي المخضرم أحمد سالم باصليب المنافسات في مسابقة الكوميتيه في وزن تحت 67 كجم.

وأعرب الإسباني أنطونيو اسبينوس، رئيس الاتحاد الدولي للكاراتيه، عن شكره لدولة الإمارات ممثلة بدبي على جهودها الكبيرة في دعم مسيرة الاتحاد الدولي، وأسرة الكاراتيه حول العالم، مشيداً بجهود اللواء «م» ناصر عبدالرزاق الرزوقي رئيس الاتحادين الآسيوي والإماراتي للكاراتيه نائب رئيس الاتحاد الدولي ورئيس اللجنة المنظمة العليا للبطولة، مؤكداً أن جهود دولة الإمارات من خلاله لها عظيم الأثر في إعطاء دفعة قوية لأسرة الكاراتيه حول العالم، كما أثنى على جهود أعضاء مجلس إدارة اتحاد الكاراتيه الإمارتي، مشيداً بجهودهم التي أثمرت تنظيماً ناجحاً للجولة الحالية، وكان اسبينوس اجتمع قبل الانطلاقة مع لجنتي الحكام والفنية التابعتين للاتحاد الدولي للاطمئنان على جاهزيتهما للبطولة، بحضور اللواء «م» ناصر عبدالرزاق الرزوقي، ومحمد الدهراوي رئيس الاتحاد المصري، ومختار سيف رئيس الاتحاد اليمني، وعدد من رؤساء الاتحادات الوطنية في دول العالم المشاركة بالبطولة.

كما تفقد الرزوقي الإجراءات الطبية المتخذة لتأمين سلامة اللاعبين واللاعبات خلال المنافسات، ووجه الشكر إلى شرطة دبي وهيئة الصحة في دبي والإسعاف الموحد، وكل الجهات المتعاونة والداعمة لنجاح التنظيم.