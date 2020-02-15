مواجهة رونالدو وإبراهيموفيتش تنتهي بالتعادل 1-1



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أنقذ النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، فريقه يوفنتوس من الخسارة أمام مضيفه ميلان عندما أدرك له التعادل 1-1 في الدقيقة الأخيرة من ركلة جزاء مثيرة للجدل، في ذهاب نصف نهائي مسابقة كأس إيطاليا لكرة القدم على ملعب سان سيرو.

وكان ميلان يمني النفس بكسر نحس لازمه 35 عاماً في كأس إيطاليا لم يحقق خلالها الفوز على يوفنتوس في هذه المسابقة عندما افتتح له مهاجمه الكرواتي انتي ريبيتش التسجيل بتسديدة على الطاير، لكن يوفنتوس نجح في النهاية باستغلال النقص العددي في صفوف منافسه إثر طرد الفرنسي ثيو هرنانديز لحصوله على البطاقة الصفراء الثانية قبل نهاية المباراة بعشرين دقيقة ليدرك التعادل من ركلة جزاء إثر لمسة يد داخل المنطقة اعترض عليها لاعبو ميلان بشدة.

وكان ميلان يستحق الفوز، لأنه كان الطرف الأفضل معظم فترات المباراة والأكثر تهديداً لمرمى الحارس المخضرم جانلويجي بوفون.

وترجم ميلان أفضليته إلى هدف التقدم عندما مرر الإسباني سامو كاستيخيو كرة عرضية متقنة لم يحسن مدافعو يوفنتوس التعامل معها فسددها ريبيتش على الطاير داخل الشباك (61).

واحتج لاعبو فريق السيدة العجوز على عدم احتساب ركلة جزاء إثر إعاقة كوادرادو داخل المنطقة، لكن الحكم لم يكترث لهم (65)، وأكمل ميلان المباراة بعشرة لاعبين إثر طرد هرنانديز على إثر مخاشنته الأرجنتيني باولو ديبالا ليحصل على الإنذار الثاني في المباراة (71).

وأشرك مدرب يوفنتوس ماوريستيو ساري آخر ورقة هجومية لديه والمتمثلة بالأرجنتيني غونزالو هيغواين في محاولة لتحاشي خسارة ثانية توالياً بعد سقوطه المفاجئ أمام فيرونا 1-2 في الدوري وثالثة منذ مطلع العام الحالي بعد سقوطه أمام نابولي قبل أسبوعين.

وقام رونالدو بضربة مقصية رائعة صدمت بيد أحد لاعبي ميلان داخل المنطقة فاحتسب الحكم ركلة جزاء بعد اللجوء إلى تقنية المساعدة بالفيديو فسجل منها رونالدو هدف التعادل في الرمق الأخير.

واحتسبت ليوفنتوس 8 ركلات جزاء هذا الموسم نجح في ترجمتها جميعاً إلى أهداف النجم البرتغالي.

وكان نابولي أسقط إنترميلان في عقر داره 1-صفر قبل مباراتي الإياب المقررتين في 4 و5 مارس/آذار المقبل.

من جهة أخرى، ركزت الصحف الإيطالية الصادرة، أمس، على المباراة، وتحدثت عن ركلة الجزاء المثيرة للجدل، وعنونت صحيفة «لاجازيتا ديللو سبورت»: «ركلة رونالدو المقصية تثير غضب ميلان»، في إشارة إلى التسديدة التي احتسب خلالها ركلة جزاء.

وأضافت أن النجم السويدي إبراهيموفيتش لن يلعب مباراة الإياب بسبب الإيقاف، وبذلك سيتم حرمان الجمهور من رؤية مواجهة خاصة بين النجمين رونالدو وإبراهيموفيتش.

ونقلت الصحيفة عن مدرب ميلان بيولي أن ركلة الجزاء غير صحيحة؛ حيث قال: إنها ليست عقوبة، كالابريا كان بظهره للكرة.

بينما عنونت صحيفة «كوريري ديللو سبورت»: «ميلان يسيطر ويوفنتوس يحصل على ركلة جزاء بالدقيقة 91 مع المعتاد رونالدو».

وأضافت: «الروسونيري تقدم عن طريق ريبيتش، فيما تعادل يوفنتوس عن طريق رونالدو بركلة جزاء مثيرة للجدل.. ميلان سيكون بدون إبرا وكاستييخو وثيو هيرنانديز في الإياب بسبب الإيقاف».