«الزعيم» وصيف دوري الخليج العربي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كلباء: نزار جعفر

اعتلى العين وصافة دوري الخليج العربي عقب فوزه الكبير على مضيفه اتحاد كلباء 4 1 في اللقاء المؤجل بينهما أمس، ليصعد «الزعيم» إلى المركز الثاني برصيد 31 نقطة، ويصبح على بعد 5 نقاط من شباب الأهلي المتصدر، فيما ضاعفت الخسارة من معاناة «النمور» صاحب المركز الثاني عشر برصيد 13 نقطة.

وشهدت نهاية المباراة اعتراضاً من لاعبي كلباء على التحكيم، حيث أكد خبير التحكيم في أبوظبي الرياضية مسلم أحمد أن «النمور» كان يستحق ركلة جزاء بعد لمسة يد صريحة لبندر الأحبابي.

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واستغرب منصور البلوشي لاعب كلباء كيف أن الحكم عمر آل علي، ألغى هدفاً لكلباء بعد الرجوع إلى «الفار» ولم يعد للتقنية في لقطة الأحبابي.

وافتتح العين التسجيل عبر الفرنسي عمر ياسين في الدقيقة 17 عبر تسديدة رائعة في سقف المرمى، لكن التوجولي مالابا عدل النتيجة بعد ثلاث دقائق مستغلاً خطأ الياباني شيوتاني، وطالب لاعبو كلباء بركلة جزاء جراء ملامسة الكرة يد الأحبابي داخل الصندوق، ثم يسجل البرتغالي جوميز هدفاً برأسية رائعة لكن «الفار» يلغيه بعد أن لمست الكرة يد مالابا صاحب العرضية التي وصلت إلى جوميز، وهنا ظهر التوجولي الآخر في صفوف العين لابا كودجو الذي سجل هدف التقدم في الدقيقة 44.

وفاجأ العين أصحاب الأرض بالهدف الثالث مع انطلاقة الشوط الثاني، سجله لاعب اتحاد كلباء السابق المجري جوجاك في الدقيقة 71، ورفض الاحتفال، ثم سجل كايو كانيدو الهدف الرابع في الدقيقة 92.