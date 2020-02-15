شكرا لقرائتكم خبر عن أليسون يصف ليفربول بـ«القرش» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - وصف حارس مرمى المنتخب البرازيلي لكرة القدم، فريقه ليفربول الإنجليزي ب«القرش المتعطش إلى الدماء»، في حديث نشرته أمس صحيفة «فوليا دو ساو باولو» البرازيلية. وقال حارس مرمى بطل مسابقة دوري أبطال أوروبا «تذوقنا طعم الانتصار بتتويجنا بلقب دوري أبطال أوروبا ونرغب في تحقيق الأكثر. نحن مثل قرش يشتم رائحة الدم في الماء ويهجم». وأضاف: «لقد طورنا غريزة الفوز داخل فريقنا، نعتقد أنه يمكننا تحقيق جميع أهدافنا».

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