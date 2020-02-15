برشلونة يحسم بديل ديمبلي اليوم

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ذكرت صحيفة «ماركا» الإسبانية أنه يتوقع أن يحسم نادي برشلونة التعاقد مع أنخيل رودريجيز مهاجم نادي خيتافي اليوم السبت، ليحل بديلاً للفرنسي عثمان ديمبلي الذي سيغيب عن الملاعب 6 أشهر بسبب الإصابة.

ووفقًا للوائح يحق لبرشلونة الحصول على استثناء لفتح باب القيد وضم لاعب آخر، لذلك وجه النادي الكاتالوني أنظاره نحو أنخيل صاحب 32 سنة الذي يبلغ قيمة شرطه الجزائي 10 ملايين يورو.