«إس إس» تحصد صدارة ووصافة سباق إكسبو للقدرة



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:حسن الخميس



توج الفارس سعيد سالم المهيري بطلاً لسباق إكسبو 2020 للإسطبلات الخاصة للقدرة الذي جرى صباح أمس، في مدينة دبي للقدرة في سيح السلم بدبي لمسافة 120 كيلومتراً، والذي شهد مشاركة وصلت إلى 132 فارساً وفارسة مثلوا أهم الإسطبلات الخاصة على مستوى الدولة.

وجاء فوز المهيري بالصدارة لصالح إسطبلات «إس إس» المملوكة لسلطان السبوسي، وهو على صهوة الخيل «طنطاوي»، فيما حل زميله من نفس الإسطبل الفارس سهيل على الغيلاني في المركز الثاني، وهو على صهوة الخيل «هناد»، وفي المركز الثالث جاء فارس إسطبلات «إم إس» سالم علي العويس وهو على صهوة الخيل «ويزارد».

وتوج أصحاب المراكز الثلاثة الأولى محمد عيسى العضب المدير التنفيذي لنادي دبي للفروسية، ورافقه عدد كبير من المدربين والمعاونين في الإسطبلات الفائزة.

الغيلاني يتقدم

وتصدر الفارس سهيل الغيلاني من إسطبلات «إس إس» المرحلة الأولى من السباق التي جرت لمسافة 40 كيلومتراً، وهو على صهوة الخيل «هناد» المملوك لإسطبلات «إس إس»، تلاه في المركز الثاني في نفس المرحلة الفارس عبدالله جمال البلوشي وهو على صهوة الخيل «كوكو ايس» المملوك لإسطبلات الديربي، وفي المركز الثالث حل الفارس سيف أحمد المزروعي.

وحافظ الفارس سهيل الغيلاني على صدارته للسباق، متقدماً منافسيه في المرحلة الثانية من السباق التي جرت لمسافة 35 كيلومتراً، وهو على صهوة «هناد» من إسطبلات «إس إس»، تلاه عبدالله البلوشي في المركز الثاني وهو نفس المركز الذي حققه في المرحلة الأولى، وهو على صهوة «كوكو ايس» التابع لإسطبلات الديربي.

وحافظ الفارس سهيل الغيلاني على صدارته للسباق في نهاية المرحلة الثالثة قبل الأخيرة التي جرت لمسافة 27 كيلومتراً، وهو على صهوة «هناد» لإسطبلات «إس إس»، وقفز إلى المركز الثاني إبراهيم الحمادي بعد أن كان خامساً في المرحلة الثانية.

وتستضيف مدينة دبي الدولية للقدرة بداية من الساعة السابعة من صباح اليوم، السباق الثاني من مهرجان معرض إكسبو العالمي للقدرة المفتوح لمسافة 120 كيلومتراً، بعد أن جرى أمس سباق الإسطبلات الخاصة.ويقام سباق اليوم الذي تنتظره مشاركة واسعة من أبرز الإسطبلات والفرسان على 4 أشواط؛ الأول لمسافة 40 كيلومتراً، والثاني 35 كيلومتراً، والثالث 27 كيلومتراً، والرابع والأخير لمسافة 189 كيلومتراً.