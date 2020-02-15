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لامبارد معجب بقوة شخصية زياش

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكد فرانك لامبارد مدرب فريق الإنجليزي أنه معجب بقوة شخصية نجمه الجديد لاعب وسط أياكس أمستردام الهولندي الدولي المغربي حكيم زياش الذي نجح «البلوز» في التعاقد معه مقابل 40 مليون يورو.

ومر زياش بظروف صعبة عدة خلال طفولته، إذ فقد والده عندما كان يبلغ عشرة أعوام فقط، كما قضى اثنان من أشقائه الأكبر سناً عقوبة السجن بجرم السرقة، وعانى شخصياً مشاكل متعلقة بتعاطي المخدرات والكحول عندما كان مراهقاً، ومع ذلك كافح حتى يتغير ويصبح نجماً.

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واعتبر لامبارد أن زياش ترك ماضيه وراءه من خلال عروضه التي شاهدها بما في ذلك في ستامفورد بريدج في دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا هذا الموسم عندما التقى تشيلسي مع أياكس أمستردام (4-4).

وقال لامبارد في مؤتمر صحفي قبل استضافة مانشستر يونايتد الاثنين في المرحلة السادسة والعشرين من «لقد شاهدته كثيراً. أعجبت به خلال مباراة توتنهام الموسم الماضي (في الدور نصف النهائي لدوري الأبطال)، نريد أن نجلب أشخاصاً جيدين، وهو يحقق الكثير من النجاحات. أنا مسرور بذلك».

وأضاف «لقد تحدثت إليه. أعرف قصته وتربيته وحياته الأسرية. أود أن أقول عندما ترى شخصاً يمر بأوقات عصيبة، ويظهر جودته على أرض الملعب فإن هذا أمر جيد. أنا متحمس جداً للعمل معه».

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