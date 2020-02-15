ريال سوسييداد يتفوق بصعوبة على ميرانديس



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - خرج ريال سوسييداد من أرضه بفوز صعب بنتيجة 2-1 أمام ضيفه ميرانديس من الدرجة الثانية في ذهاب الدور نصف النهائي من كأس إسبانيا لكرة القدم.

دخل سوسييداد، سادس الليغا، إلى المواجهة منتشياً من فوزين متتاليين على النادي الملكي في الكأس وبلباو في المرحلة 23 من الدوري وافتتح التسجيل من ركلة جزاء ترجمها ميكيل أويارزابال بنجاح بعد أن تحصل عليها زميله بورتو إثر عرقلة من أودي زابالا (9).

وعادل ميرانديس النتيجة بعد أن تلقى البرازيلي ماتيوس أماس كرة إلى داخل المنطقة من مايكل مالسا، فراوغ بيمناه النرويجي مارتن اوديغارد قبل أن يسدد بيسراه كرة زاحفة على يسار الحارس اليكس ريميرو (40).

وهذه المرة الثانية التي يبلغ فيها ميرانديس الدور نصف النهائي في تاريخه، بعد عام 2012 حين كان ينافس في دوري الدرجة الثالثة قبل أن يخسر من بلباو.

واحتاج النادي الباسكي لثلاث دقائق فقط للتقدم مجدداً بالنتيجة رغم تألق ليمونيس حارس ميرانديس الذي تصدى أولاً لتسديدة اوديغارد من مشارف المنطقة وبعدها لتسديدة بورتو بعد أن تهيأت الكرة امامه، الا ان الكرة عادت إلى اوديغارد بعد التصدي الثاني ولم يخطئ الدولي النروجي هذه المرة في إسكانها الشباك (43).

ويلتقي الفريقان في مبارة الإياب في الرابع في مارس/ آذار المقبل فيما يحل بلباو ضيفاً على غرناطة في الخامس منه.